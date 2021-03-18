Главный тренер: легкоатлет должен понимать, что ест и пьет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Любой спортсмен должен внимательно и предельно осторожно относиться к тому, что ест и пьет, заявил главный тренер национальной команды по легкой атлетике Юрий Моисевич в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

В самой, казалось бы, безобидной ситуации можно попасть в неприятности, связанные с обнаружением в организме запрещенных препаратов, уверен он.

"Мы все время твердим и спортсменам, и тренерам, чтобы не теряли бдительности даже в мелочах. К примеру, чтобы воду пили только из запечатанных бутылок, потому что неизвестно, кто и что пил перед вами из стакана. Или, скажем, запивал какое-нибудь лекарство", - пояснил Юрий Моисевич.

Пристальное внимание

По его признанию, внимание к белорусским атлетам, как, впрочем, и к остальным спортсменам из постсоветского пространства, со стороны Международного антидопингового агентства (ВАДА) очень пристальное.

В качестве примера главный тренер привел недавний чемпионат Европы в помещениях, когда у белорусской толкательницы ядра Алены Дубицкой взяли допинг-пробу дважды: по приезду в Торунь и сразу же после выступления. При этом спортсменов, которые были на пьедестале почета, вообще не трогали.

"Мы к этому относимся спокойно, потому что уверены в чистоте наших спортсменов. Хотя определенный дискомфорт из-за плотного контроля, конечно, присутствует", - отметил Юрий Моисевич.

Главный тренер рассказал также еще об одном эпизоде перед ЧЕ в Торуне, когда организаторы уже в дороге уведомили, что меняется гостиница.

"Анастасия Мирончик-Иванова просто места себе не находила, потому что она обязана была уведомить ВАДА через антидопинговую систему ADAMS, что жить будет в другом месте. Еле-еле успела", - отметил он.

Сама спортсменка пояснила, что для нее могли наступить неприятные последствия, так как она не успевала внести изменения.

"К тому же интернет в дороге работал плохо. Начала запрашивать отель, чтобы предоставили официальный документ. Реально паника началась, потому что могла заработать предупреждение от ВАДА", - сказала Мирончик-Иванова.

Без самодеятельности

Как подчеркнула заместитель председателя - исполнительный директор Белорусской федерации легкой атлетики Мария Колосовская, и федерация, и национальная команда вместе выступают против применения запрещенных препаратов и методов.

"Белорусская федерация легкой атлетики и Национальное антидопинговое агентство (НАДА) подписали соглашение о проведении антидопинговых мероприятий. Мы акцентируем внимание на образовательной части, проведении предупредительной работы. Чтобы никто даже не думал заниматься "самодеятельностью", - сказала Мария Колосовская.

По ее словам, за последние годы количество допинг-проб, которые берутся допинг-офицерами НАДА, возросло в несколько раз, а все кандидаты на участие в Олимпийских играх минимум трижды будут проверены НАДА.

"Мы все заинтересованы, чтобы спорт был чистым от допинга", - подчеркнула зампредседателя БФЛА.

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