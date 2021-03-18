Тиктокер хочет продать свой вирусный NFT-ролик за $500 тысяч (видео)

Источник материала: Onliner

Если вы пропустили, сейчас в сети разгорается новая звезда (или раздувается новый пузырь — смотря с какой стороны смотреть) — невзаимозаменяемые токены, иначе NFT (non-fungible token). Они уникальны, не могут делиться и замещаться другими. Поэтому NFT рассматривают как средство подписи и подтверждения оригинальности образца цифрового искусства (вопрос, что считать искусством, остается открытым в данной ситуации).

Популярный тиктокер Натан Аподака, известный под псевдонимом Doggface208 и Doggface, решил включиться в хайп вокруг нового криптофеномена и выставить на продажу собственный вирусный ролик. Стартовая цена на грядущем аукционе, запланированном на 19 марта, — $500 тыс.

Забавно, что лот не включает композицию Dreams группы Fleetwood Mac, которая, в общем-то, и делает запись популярной и звучит на фоне. Причина? Авторские права. Зато будущий покупатель получит в свое распоряжение именно оригинал цифрового файла с уникальным токеном — в виде NFT, а не жалкую копию со звуком.