В общежитии БНТУ ночью умерла студентка. Знакомые говорят, что повесилась

Источник материала: Onliner

Сегодня в телеграм-канале «Отчислено» появилась информация о смерти студентки третьего курса факультета маркетинга, менеджмента, предпринимательства В. По данным канала, девушка повесилась этой ночью в шестом общежитии БНТУ. Источник Onliner из вуза подтвердил эту информацию со словами «рассталась с парнем».

Журналист Onliner обратилась в администрацию университета.

— Я, честно говоря, не понимаю корреспондентов. Для них это новость, а для родителей — горе. Следственный комитет сейчас занимается, как только он даст официальную информацию, тогда мы тоже будем давать комментарии СМИ, — сказал первый проректор БНТУ Георгий Вершина.

Комментарий СК

— Сегодня ночью в комнате общежития по ул. Якуба Коласа обнаружили тело 19-летней девушки без признаков жизни. Cледственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ. Советским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.