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«Врачи поставили диагноз». Регина Тодоренко призналась, что больна

18.03.2021 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Врачи поставили диагноз». Регина Тодоренко призналась, что больна

Российская телеведущая Регина Тодоренко в своем Instagram-stories рассказала, что у нее обнаружили кожное заболевание – витилиго.

Тодоренко продемонстрировала белое пятно на колене и назвала свой диагноз – витилиго. Телеведущая призналась, что раньше стеснялась говорить об этом и, чтобы никто не заметил проявлений болезни, закрашивала колено. Также тодоренко спросила у подписчиков, сталкивались ли они с такой болезнью.

 

Витилиго – это нарушение пигментации, которое выражается в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи. Предположительно, возникает на коже из-за действия некоторых химических и лекарственных веществ, нейроэндокринных, нервно-трофических и аутоиммунных факторов меланогенеза, также после некротических и воспалительных процессов на коже. Природа заболевания до конца не изучена, предполагается, что недуг может наследоваться.

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Российская телеведущая Регина Тодоренко в своем Instagram-stories рассказала, что у нее обнаружили кожное заболевание – витилиго. Тодоренко продемонстрировала белое...
 
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