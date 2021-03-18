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Профессиональный праздник отмечают внутренние войска Беларуси

18.03.2021 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Профессиональный праздник отмечают внутренние войска Беларуси

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают те, кто следит за нашей безопасностью – внутренние войска Беларуси.  

Поздравления людям в погонах направил Президент. Александр Лукашенко отметил их профессионализм и стойкость в поддержании общественного порядка.

Они несут службу не только в крупных городах, но и посёлках. Подготовке уделяется огромное внимание: стрельбу и рукопашный бой постоянно тренируют.

Спектр задач у военнослужащих – самый широкий: это охрана режимных объектов и общественного порядка, перемещение заключённых. Обезвреживание взрывоопасных предметов тоже на них – это работа пиротехнических подразделений.

Есть и подразделение, охраняющее белорусскую АЭС, и отряд быстрого реагирования. Внутренние войска играют одну из ключевых ролей в обеспечении национальной безопасности.

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Свой профессиональный праздник сегодня отмечают те, кто следит за нашей безопасностью – внутренние войска Беларуси.   Поздравления людям в погонах направил...
 
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