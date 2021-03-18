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Профессиональный праздник отмечают внутренние войска Беларуси
Источник материала: ОНТ
Свой профессиональный праздник сегодня отмечают те, кто следит за нашей безопасностью – внутренние войска Беларуси.
Поздравления людям в погонах направил Президент. Александр Лукашенко отметил их профессионализм и стойкость в поддержании общественного порядка.
Они несут службу не только в крупных городах, но и посёлках. Подготовке уделяется огромное внимание: стрельбу и рукопашный бой постоянно тренируют.
Спектр задач у военнослужащих – самый широкий: это охрана режимных объектов и общественного порядка, перемещение заключённых. Обезвреживание взрывоопасных предметов тоже на них – это работа пиротехнических подразделений.
Есть и подразделение, охраняющее белорусскую АЭС, и отряд быстрого реагирования. Внутренние войска играют одну из ключевых ролей в обеспечении национальной безопасности.
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Свой профессиональный праздник сегодня отмечают те, кто следит за нашей безопасностью – внутренние войска Беларуси. Поздравления людям в погонах направил...
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