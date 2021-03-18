Вареники с картошкой, грибами и жареным луком: как вкусно приготовить? Лайфхак от Высоцкой

Источник материала: ОНТ

Юлия Высоцкая в проекте «Едим дома» рассказала, как вкусно приготовить вареники с картошкой и грибами, пишет teleprogramma.pro .

Оказывается, чтобы они получились особенно вкусными, тесто необходимо замесить на картофельном отваре.

Как готовить: сварите картошку в соленой воде. Возьмите 160 г картофельного отвара, добавьте 4 ст. л. растительного масла, 350 г муки, перемешайте. Тесто на отваре получится мягкое, с ним легко работать, оно не липнет к рукам. Накройте тесто пищевой пленкой и полотенцем и оставьте на 20-30 мин.

С таким тестом вкусной будет любая начинка. Мы делаем с картошкой и грибами. Сотрите 6 сваренных картофелин в пюре, смешайте со 100 г жареных грибов, пучком зелени и перцем.

Вылепите вареники и отварите их 3-4 мин. В это время нарежьте 2 луковицы и обжарьте их на растительном масле, полейте готовые вареники.

Фото: @depositphotos.com

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