Пашинян: 20 июня в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы

Источник материала: ОНТ

20 июня в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По его словам, досрочные выборы представляются лучшим выходом из нынешнего политического кризиса. Он разгорелся после того как представители вооруженных сил потребовали отставки премьера.

Никол Пашинян назвал это попыткой переворота в Армении и предложил уволить главу Генштаба. По стране прокатилась волна протестов

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