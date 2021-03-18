Что посмотреть? ТОП-5 невероятных фильмов, основанных на реальных событиях

Источник материала: ОНТ

Очень часто сюжеты фильмов настолько приукрашены, что в них тяжело поверить и вся «интересность» фильма будто теряется. А когда знаешь, что картина снята на реальных событиях, смотреть становится будто в несколько раз интереснее. Мы сделали подборку пяти захватывающих лент, которые оставят место для размышлений после просмотра. Так что устраивайтесь поудобнее и запасайтесь попкорном!

1. Зеленая книга, 2018

Эта биографическая комедийная драма точно не оставит никого равнодушным. В центре внимания – интеллигентный темнокожий джазовый пианист Дона Ширли и простой парень «с улицы» по прозвищу Тони Болтун. История о расовом неравенстве в США в 60-е годы. Картина пропитана добрым юмором и душераздирающими историями. Если вы все еще не смотрели этот фильм, то не теряйте время!





2. Офицер и шпион, 2019

В основе сюжета — история капитана Альфреда Дрейфуса, осуждённого за шпионаж. Полковник Пикар берется за это дело и пытается вникнуть в суть обвинений, предъявленных одному из его бывших курсантов, и доказать его невиновность. Многолетний судебный процесс расколол пополам французское общество и оказал сильнейшее влияние на историю Франции и всей Европы рубежа XIX — XX веков.





3. Отель Мумбаи, 2019

Фильм, который действительно смотрится на одном дыхании. Он снят на основе реальных событий, которые произошли в ноябре 2008 года в Мумбаи, где были совершены крупные теракты. Действия фильма разворачиваются в роскошном отеле «Тадж-Махал», где отдыхают исключительно важные и богатые персоны. Но значат ли что-то положение и деньги перед лицом смерти?





4. Жертвуя пешкой, 2014

Фильм повествует об американском гроссмейстере Бобби Фишере и его противостоянии с Борисом Спасским из СССР. Действия разворачиваются на фоне холодной войны, где противостояние в шахматах приравнивается к схватке сверхдержав. Еще одним конфликтом в фильме становится борьба с самим собой. Не зря слоганом фильма стала фраза: «СССР против США. Гений против гения. Разум против безумия»».



5. Тайная жизнь, 2019

В основе фильма – биография австрийца Франца Егерштеттера. Действия происходят во время Второй мировой войны. Парень отказался сражаться за нацистов и столкнулся с угрозой казни за измену. Если вы любите исторические фильмы про войну и любовь, тогда вам точно стоит его посмотреть.



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