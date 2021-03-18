11-летний мальчик выпал с 23-го этажа в Новочебоксарске и выжил

Источник материала: ОНТ

В Новочебоксарске мальчик выпал с 23-го этажа, врачи борются за его жизнь, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава России.

18 марта утром в чувашском городе Новочебоксарске 11-летний мальчик выпал с 23-го этажа, упал на припаркованный внизу автомобиль «Газель» и выжил. Ребенка доставили в больницу, сейчас врачи борются за его жизнь.

Проводится проверка, устанавливаются причины происшествия.

Фото: БЕЛТА

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