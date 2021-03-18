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11-летний мальчик выпал с 23-го этажа в Новочебоксарске и выжил
Источник материала: ОНТ
В Новочебоксарске мальчик выпал с 23-го этажа, врачи борются за его жизнь,
18 марта утром в чувашском городе Новочебоксарске 11-летний мальчик выпал с 23-го этажа, упал на припаркованный внизу автомобиль «Газель» и выжил. Ребенка доставили в больницу, сейчас врачи борются за его жизнь.
Проводится проверка, устанавливаются причины происшествия.
Фото: БЕЛТА
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В Новочебоксарске мальчик выпал с 23-го этажа, врачи борются за его жизнь, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава России. 18 марта утром в...
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