ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

11-летний мальчик выпал с 23-го этажа в Новочебоксарске и выжил

18.03.2021 16:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

11-летний мальчик выпал с 23-го этажа в Новочебоксарске и выжил

В Новочебоксарске мальчик выпал с 23-го этажа, врачи борются за его жизнь, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава России.

18 марта утром в чувашском городе Новочебоксарске 11-летний мальчик выпал с 23-го этажа, упал на припаркованный внизу автомобиль «Газель» и выжил. Ребенка доставили в больницу, сейчас врачи борются за его жизнь.

Проводится проверка, устанавливаются причины происшествия.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Новочебоксарске мальчик выпал с 23-го этажа, врачи борются за его жизнь, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава России. 18 марта утром в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тиктокер хочет продать свой вирусный NFT-ролик за $500 тысяч (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by