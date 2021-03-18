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Опасного тунца изъяли из продажи в Могилеве

18.03.2021 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Опасного тунца изъяли из продажи в МогилевеМогилеве" class="one-news__figure-img">

В Могилеве из продажи в торговом объекте изъяли опасного тунца, сообщили БЕЛТА в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки предпринимателя в Могилеве обнаружили опасную пищевую сушено-вяленую разделанную рыбную продукцию «Тунец» китайского производства.

Было установлено, что данная продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности рыбы и рыбной продукции». В маркировке указаны сахар и влагоудерживающий агент (подсластитель) сорбит, которые нельзя применять в производстве продукции с добавленными сахарами.

Индивидуальному предпринимателю специалисты Госстандарта выдали предписание изъять из продажи данную рыбную продукцию и не допустить ее обращения в республике.

Фото: Pixabay.com

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Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве из продажи в торговом объекте изъяли опасного тунца, сообщили БЕЛТА в Могилевской областной инспекции Госстандарта. Во время проверки предпринимателя...
 
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