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Он играл сердцем: в Минске прошёл день памяти Александра Прокопенко

18.03.2021 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Он играл сердцем: в Минске прошёл день памяти Александра Прокопенко

В рамках проекта «Народный футболист», посвященного Александру Прокопенко, в Бобруйске уже открыт стадион, названный в его честь, установлен памятник.

О легенде белорусского футбола сняты клип «Бело-Синяя Звезда» и фильм «Александр Прокопенко Народный футболист», выпущена книга. А в ближайшее время стартует детский турнир «Кубок Прокопенко». 

Вечер памяти Александра Прокопенко прошёл в 5-й раз. Среди гостей были родные и близкие футболиста, партнёры по команде и болельщики.

29 марта – годовщина смерти знаменитого футболиста. К этому дню будет переиздана книга и организован показ фильма «Александр Прокопенко. Народный футболист».

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В рамках проекта «Народный футболист», посвященного Александру Прокопенко, в Бобруйске уже открыт стадион, названный в его честь, установлен памятник. О легенде...
 
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