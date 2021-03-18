Он играл сердцем: в Минске прошёл день памяти Александра Прокопенко

Источник материала: ОНТ

В рамках проекта «Народный футболист», посвященного Александру Прокопенко, в Бобруйске уже открыт стадион, названный в его честь, установлен памятник.

О легенде белорусского футбола сняты клип «Бело-Синяя Звезда» и фильм «Александр Прокопенко Народный футболист», выпущена книга. А в ближайшее время стартует детский турнир «Кубок Прокопенко».

Вечер памяти Александра Прокопенко прошёл в 5-й раз. Среди гостей были родные и близкие футболиста, партнёры по команде и болельщики.

29 марта – годовщина смерти знаменитого футболиста. К этому дню будет переиздана книга и организован показ фильма «Александр Прокопенко. Народный футболист».

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