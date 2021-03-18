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В Афинах проходят антиправительственные протесты

18.03.2021 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Афинах проходят антиправительственные протесты

В Греции снова собрали массовый митинг в знак протеста против политики, проводимой правительством в связи с пандемией.  


На улицы вышли, по меньшей мере, 10 тысяч человек, в том числе представители профсоюзов, студенческих ассоциаций и других общественных организаций. Под общим лозунгом «год пандемии» протестующие обозначили, что таким образом борются за свои права и здоровье.

Демонстранты требуют от правительства выделить дополнительные средства на улучшение работы системы здравоохранения – она на грани коллапса. Прирост в почти 3,5 тысячи заразившихся COVID-19 за сутки называют чрезмерным. Минздрав Греции намерен в обязательном порядке привлекать для работы с ковидными пациентами частных врачей, даже если они против. 

Но эпидемиологи считают, что это не решит проблему и называют единственным спасением вакцинацию.  

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В Греции снова собрали массовый митинг в знак протеста против политики, проводимой правительством в связи с пандемией.   На улицы вышли, по меньшей мере, 10 тысяч...
 
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