Это незаконно мило! Подборка фотографий крошечных котят

Источник материала: ОНТ

Согласитесь, не у всех взрослые коты вызывают умиление и улыбку. Есть люди, которые равнодушно относятся к этим животным и даже обходят стороной. Но пройти мимо маленьких котят вряд ли кто-то сможет. Улыбка вам точно обеспечена. Собрали для вас подборку супермилых пушистых малышей, которые непременно поднимут вам настроение.

1. Будто игрушечный!



f3I2g

2. Кажется, у этого рыжего кота появился конкурент.



brightbluebeard

3. Вот такой оригинальный способ, чтобы взвесить малыша.



DiscussionPrimary909

4. Котенок весит настолько мало, что даже кнопки не нажимаются.



monkspthesane

5. Согласитесь, котята выглядят еще милее рядом с брутальными мужчинами.



RoyMartini

6. Кажется, у этого рыжего кота появился конкурент.



brightbluebeard

7. А этим пупсам всего 6 дней!



sword-scar

8. Ох, уж этот недовольный пушистый комочек!



honestcooks11

9. Котёнок ннннада?



reddit

10. И как можно пошевелиться, когда на тебе спит такая кроха?



MacScotty71104





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