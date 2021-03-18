|
Это незаконно мило! Подборка фотографий крошечных котят
Источник материала: ОНТ
Согласитесь, не у всех взрослые коты вызывают умиление и улыбку. Есть люди, которые равнодушно относятся к этим животным и даже обходят стороной. Но пройти мимо маленьких котят вряд ли кто-то сможет. Улыбка вам точно обеспечена. Собрали для вас подборку супермилых пушистых малышей, которые непременно поднимут вам настроение.
1. Будто игрушечный!
2. Кажется, у этого рыжего кота появился конкурент.
3. Вот такой оригинальный способ, чтобы взвесить малыша.
4. Котенок весит настолько мало, что даже кнопки не нажимаются.
5. Согласитесь, котята выглядят еще милее рядом с брутальными мужчинами.
6. Кажется, у этого рыжего кота появился конкурент.
7. А этим пупсам всего 6 дней!
8. Ох, уж этот недовольный пушистый комочек!
9. Котёнок ннннада?
10. И как можно пошевелиться, когда на тебе спит такая кроха?
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласитесь, не у всех взрослые коты вызывают умиление и улыбку. Есть люди, которые равнодушно относятся к этим животным и даже обходят стороной. Но пройти мимо...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)