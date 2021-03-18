Совмин утвердил приёмочную комиссию для первого энергоблока БелАЭС

Источник материала: ОНТ

В списке 21 фамилия, среди них и представители российских компаний. Председателем комиссии назначен вице-премьер Юрий Назаров.





В начале ноября прошлого года первый энергоблок БелАЭС был подключён к объединенной энергосистеме страны.

В декабре этап энергетического пуска был завершён. Ввод первого блока станции в промышленную эксплуатацию запланирован на апрель – май. В Минэнерго подчеркивают, что станция работает в штатном режиме, а отключения проводятся для тщательного тестирования всех систем и оборудования.

И сегодня же генеральный директор МАГАТЭ, отвечая на вопрос депутата Европарламента от Литвы, подтвердил, что ни одной причины, по которой работу БелАЭС необходимо остановить, нет.

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