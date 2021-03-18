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50 г алкоголя, чтобы расслабиться: почему это опасно и что делать, когда отказать уже не можешь?
Источник материала: ОНТ
Каждый день по 50 г – и жить будем дольше, а еще бокал вина за обедом сделает нас здоровее трезвенников и, в конце концов, это моя законная рюмочка в конце дня, я заслужил! Такими заголовками пестрит интернет, ссылаясь на научное обоснование пользы алкоголя в небольших количествах. Согласитесь, так думают и многие из нас. По крайней мере, порадовать себя напитком с градусом после тяжелого рабочего дня и немного расслабиться – картина не редкая. И потихоньку эти 50 г или бутылочка светлого входят в привычку.
А что же через месяц или через год? Такая, на первый взгляд, безобидная привычка незаметно превращается в серьезное заболевание. А избавиться от алкогольной зависимости, мы все знаем, непросто.
Только в Минске под наблюдением врача психиатра-нарколога находятся порядка 32 тыс. пациентов. Современный принцип лечения алкогольной зависимости – спасать и тело, и душу. И сегодня наркологические кабинеты есть в каждом районе города. Одним словом, помощь в пешей доступности, было бы желание.
И, конечно, обязательный второй этап современного лечения – это программа реабилитации, то самое лечение души. Ведь важно найти причину и помочь человеку навсегда расстаться с «зеленым змием».
Фото: Pixabay.com
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Каждый день по 50 г – и жить будем дольше, а еще бокал вина за обедом сделает нас здоровее трезвенников и, в конце концов, это моя законная рюмочка в конце дня, я...
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