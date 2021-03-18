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50 г алкоголя, чтобы расслабиться: почему это опасно и что делать, когда отказать уже не можешь?

18.03.2021 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

50 г алкоголя, чтобы расслабиться: почему это опасно и что делать, когда отказать уже не можешь?

Каждый день по 50 г – и жить будем дольше, а еще бокал вина за обедом сделает нас здоровее трезвенников и, в конце концов, это моя законная рюмочка в конце дня, я заслужил! Такими заголовками пестрит интернет, ссылаясь на научное обоснование пользы алкоголя в небольших количествах. Согласитесь, так думают и многие из нас. По крайней мере, порадовать себя напитком с градусом после тяжелого рабочего дня и немного расслабиться – картина не редкая. И потихоньку эти 50 г или бутылочка светлого входят в привычку.


Павел Зыгмантович, психолог: «Способ вознаграждения себя алкоголем, как показывают исследования, один из самых плохих, наряду с едой, покупками. Когда человек начинает вот так себя награждать, он попадает в ловушку еще даже не химическую, а психологическую. Дело в том, что любая награда со временем теряет в весе, то есть происходит такая инфляция награды. Сегодня мне было достаточно вот этого и завтра достаточно, а через неделю мне этого уже мало, мне нужно больше».

А что же через месяц или через год? Такая, на первый взгляд, безобидная привычка незаметно превращается в серьезное заболевание. А избавиться от алкогольной зависимости, мы все знаем, непросто.

Только в Минске под наблюдением врача психиатра-нарколога находятся порядка 32 тыс. пациентов. Современный принцип лечения алкогольной зависимости – спасать и тело, и душу. И сегодня наркологические кабинеты есть в каждом районе города. Одним словом, помощь в пешей доступности, было бы желание.

Жанна Истомина, заместитель главного врача Городского клинического наркологического диспансера г. Минска«Тело мы лечим – то есть снимаем абстинентный синдром, то, что в народе называется похмелье. У нас для этого существует стационарное отделение. Либо если человек не хочет ложиться в больницу, развита сеть наркологических кабинетов, куда пациент обращается. И врач после осмотра, установления диагноза назначает лечение в амбулаторных условиях. Если все-таки заболевание имеет такое течение, когда вроде бы и до стационара не дотянул, но и дома плоховато, нужно немножко больше, чем таблетки, у нас есть для этих целей отделение дневного пребывания».

И, конечно, обязательный второй этап современного лечения – это программа реабилитации, то самое лечение души. Ведь важно найти причину и помочь человеку навсегда расстаться с «зеленым змием». 

Фото: Pixabay.com

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Теги: Минск
 
 
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