Стало известно, во что обойдется ремонт Сельмашевского путепровода в Гомеле и где на него возьмут деньги

Источник материала: Tut.by

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на встрече со студентами технического университета имени П. Сухого озвучил сумму, которая будет выделена на ремонт путепровода, сообщает городской журнал «Белка».



Фото: городской журнал «Белка»

Губернатор рассказал, что в этом году будет изготовлена проектно-сметная документация, деньги на эти цели — это 10 млн рублей — уже выделены, сами же работы проведут в 2022 году.

Сельмашевский путепровод — один из самых оживленных в городе. В день по нему проезжают тысячи автомобилей. Путепроводу более 45 лет, и за это время он ни разу не закрывался на реконструкцию.

Больше года назад часть крайней правой полосы неожиданно перекрыли , а под путепроводом появились подпорки. Специалисты рассказали, что к таким мерам прибегли из-за обнаруженных дефектов. Вскоре движение на путепроводе ограничили в обе стороны.

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