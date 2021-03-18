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Стало известно, во что обойдется ремонт Сельмашевского путепровода в Гомеле и где на него возьмут деньги
Источник материала: Tut.by
Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на встрече со студентами технического университета имени П. Сухого озвучил сумму, которая будет выделена на ремонт путепровода,
Губернатор рассказал, что в этом году будет изготовлена проектно-сметная документация, деньги на эти цели — это 10 млн рублей — уже выделены, сами же работы проведут в 2022 году.
Сельмашевский путепровод — один из самых оживленных в городе. В день по нему проезжают тысячи автомобилей. Путепроводу более 45 лет, и за это время он ни разу не закрывался на реконструкцию.
Больше года назад часть крайней правой полосы неожиданно
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Стало известно, во что обойдется ремонт Сельмашевского путепровода в Гомеле и где на него возьмут деньги
Губернатор рассказал, что в этом году будет изготовлена проектно-сметная документация, сами же работы проведут в 2022 году.
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