Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Белорусские легкоатлеты готовят на Олимпиаду в Токио "бомбу", заявил главный тренер национальной команды по легкой атлетике Юрий Моисевич в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь .

"Вполне возможно, Иван Тихон хочет поставить жирную точку в спортивной карьере. К Олимпиаде он готовится со всей серьезностью. Уверяю, что его появление в секторе может многие карты спутать для спортсменов, которые рассчитывают на медали", - сказал Юрий Моисевич.

Заместитель председателя - исполнительный директор Белорусской федерации легкой атлетики Мария Колосовская вспомнила, что подобное в карьере у Тихона уже случалось и раньше.

"К примеру, на чемпионате Европы 2016 года в Амстердаме конкуренты были ошарашены, потому что в сектор вышел 40-летний Тихон и взял медаль. Для них это был шок. Надеемся, Иван Григорьевич такой же шок повторит", - сказала Колосовская.

По ее словам, работники федерации стараются не отвлекать своего руководителя от подготовки к Играм (Иван Тихон сейчас тренируется в Сочи).

"На нашей команде лежит большая ответственность за то, чтобы все работало исправно. Федерация в прежнем режиме занимается всеми направлениями: организацией соревнований, взаимодействием с партнерами, судейством, учебой, повышением квалификации, укреплением международных связей, всеми нашим проектами, включая детский, ветеранский, массовый спорт. Самые важные моменты мы с Тихоном, конечно же, согласовываем", - заверила Мария Колосовская.

Она также отметила, что и прежний председатель БФЛА постоянно интересуется делами в любимом виде спорта, которому он "посвятил всю свою жизнь".

"Вадим Девятовский продолжает помогать легкой атлетике. Сейчас он поправляет здоровье. Но он не может остаться в стороне. Умеет поддержать, настроить. С учетом его опыта, постоянно обращаемся к нему за советом", - сказала Мария Колосовская.

По ее мнению, важно сохранить все то хорошее, что было построено в легкой атлетике Беларуси при Вадиме Девятовском.