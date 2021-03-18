ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Жировичах благодаря меценатам из России появится 58-метровая колокольня

18.03.2021 16:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Сотрудничество в сфере строительства обсудили посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович на выставке BUDEXPO-2021 в Минске.

Гости осмотрели экспозицию, им показали новые решения для создания современного доступного жилья. Как отметил Мезенцев, необходимо расширить участие белорусских подрядчиков в строительных проектах в регионах России. Высоко оценив работу белорусских строителей в Брянской, Калужской и Ленинградской областях, стороны также рассмотрели вариант сотрудничества с правительством Приморского края. 

© Photo : Витебская епархия
В Оршу вернулась утерянная святыня

Отдельно руководитель российской дипмиссии остановился на проекте возведения 58-метровой колокольни в главной православной обители Беларуси – Жировичском монастыре. Бизнесмены из Свердловской, Воронежской и Омской областей РФ готовы поддержать проект. В ближайшее время стороны проведут производственные совещания и начнут строительство колокольни.

Напомним, в 2020 году монастырю в Жировичах, который находится в Гродненской области, российская сторона передала 12 колоколов общим весом восемь тонн. Они были доставлены на территорию обители в преддверии 500-летия монастыря. 

Россия представлена на BUDEXPO-2021 несколькими компаниями из Санкт-Петербурга и Красноярска. Они презентовали участникам выставки успешные решения по оптимизации строительства многоэтажных зданий и повышения комфортности жилья.

XXIII Международная специализированная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2021 проходит в Минске с 17 по 20 марта.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При финансировании российской стороной работы по проектированию культового сооружения на территории Свято-Успенского Жировичского монастыря будут завершены в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бандит Карпенко годами не платит за коммуналку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by