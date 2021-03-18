В Жировичах благодаря меценатам из России появится 58-метровая колокольня

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Сотрудничество в сфере строительства обсудили посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович на выставке BUDEXPO-2021 в Минске.

Гости осмотрели экспозицию, им показали новые решения для создания современного доступного жилья. Как отметил Мезенцев, необходимо расширить участие белорусских подрядчиков в строительных проектах в регионах России. Высоко оценив работу белорусских строителей в Брянской, Калужской и Ленинградской областях, стороны также рассмотрели вариант сотрудничества с правительством Приморского края.

Отдельно руководитель российской дипмиссии остановился на проекте возведения 58-метровой колокольни в главной православной обители Беларуси – Жировичском монастыре. Бизнесмены из Свердловской, Воронежской и Омской областей РФ готовы поддержать проект. В ближайшее время стороны проведут производственные совещания и начнут строительство колокольни.

Напомним, в 2020 году монастырю в Жировичах, который находится в Гродненской области, российская сторона передала 12 колоколов общим весом восемь тонн. Они были доставлены на территорию обители в преддверии 500-летия монастыря.

Россия представлена на BUDEXPO-2021 несколькими компаниями из Санкт-Петербурга и Красноярска. Они презентовали участникам выставки успешные решения по оптимизации строительства многоэтажных зданий и повышения комфортности жилья.

XXIII Международная специализированная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2021 проходит в Минске с 17 по 20 марта.

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