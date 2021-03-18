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Пономарева: заявление Байдена подвергает весь мир опасности

18.03.2021 16:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Пономарева: реплика Байдена в адрес Путина и РФ подвергла весь мир опасности

Неприемлемое высказывание Джо Байдена в адрес российского президента и руководства страны в целом свидетельствует о масштабном кризисе всей системы международных отношений, полагает собеседница Sputnik. 

© Sputnik / Алексей Дружинин
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"Мы прекрасно знаем о проблемах со здоровьем действующего лидера США, но это высказывание нельзя списать на специфику состояния его мозга. Должность президента в любой стране ― это не только личность, но что важнее, это институт. Подобное особенно недопустимо, когда речь идет о великих державах", ― считает Пономарева.

Неприемлемое с точки зрения здравого смысла и элементарного уважения к праву заявление американского лидера подвергает опасности весь мир, речь идет не только о США и России, поэтому МИД РФ принял единственное верное решение ― был вызван для консультаций в Москву российский посол в США  Анатолий Антонов, отмечает эксперт.

"Риторика Байдена не случайна, это хорошо продуманный шаг. Ужесточение политики коллективного Запада в отношении России и ее союзников прогнозировалось еще в ходе президентской гонки в США и победа Байдена априори означала усиление конфронтации", ― добавляет Пономарева.

© Sputnik / Михаил Тургиев
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В сложившихся обстоятельствах России остается, цитируя Александра III, "крепить свою армию и флот", но помимо этого предпринимать и иные политические экономические и гуманитарные шаги в качестве "превентивных нестандартных решений", полагает эксперт.

"Например, из гуманитарной сферы полный запрет финансируемых и контролируемых из-за рубежа образовательных учреждений и программ, причем не только в России, но и в дружественных странах ― в Казахстане, Узбекистане, Беларуси. Из политических вопросов ― признание ЛНР и ДНР и создание зоны безопасности вокруг них и зоны безопасности вокруг Крыма", ― рассуждает Пономарева.

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Высказывание, которое позволил себе лидер США в отношении президента России и всего российского руководства, нельзя списывать на болезненное состояние его мозга,...
 
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