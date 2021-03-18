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Пономарева: заявление Байдена подвергает весь мир опасности
18.03.2021 16:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Неприемлемое высказывание Джо Байдена в адрес российского президента и руководства страны в целом свидетельствует о масштабном кризисе всей системы международных отношений, полагает собеседница Sputnik.
© Sputnik / Алексей Дружинин
"Мы прекрасно знаем о проблемах со здоровьем действующего лидера США, но это высказывание нельзя списать на специфику состояния его мозга. Должность президента в любой стране ― это не только личность, но что важнее, это институт. Подобное особенно недопустимо, когда речь идет о великих державах", ― считает Пономарева.
Неприемлемое с точки зрения здравого смысла и элементарного уважения к праву заявление американского лидера подвергает опасности весь мир, речь идет не только о США и России, поэтому МИД РФ принял единственное верное решение ― был вызван для консультаций в Москву российский посол в США Анатолий Антонов, отмечает эксперт.
"Риторика Байдена не случайна, это хорошо продуманный шаг. Ужесточение политики коллективного Запада в отношении России и ее союзников прогнозировалось еще в ходе президентской гонки в США и победа Байдена априори означала усиление конфронтации", ― добавляет Пономарева.
© Sputnik / Михаил Тургиев
"Например, из гуманитарной сферы полный запрет финансируемых и контролируемых из-за рубежа образовательных учреждений и программ, причем не только в России, но и в дружественных странах ― в Казахстане, Узбекистане, Беларуси. Из политических вопросов ― признание ЛНР и ДНР и создание зоны безопасности вокруг них и зоны безопасности вокруг Крыма", ― рассуждает Пономарева.
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Высказывание, которое позволил себе лидер США в отношении президента России и всего российского руководства, нельзя списывать на болезненное состояние его мозга,...
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