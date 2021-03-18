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И снова коммунальная катастрофа: Жодино остался без воды
Источник материала: Партизан
Жодино остался без воды из-за аварии на электросетях.
В Жодино утром 18 марта пропала вода. Читатели
— Сегодня в 9:00 произошла авария на электросетях, — сообщает telegram-канал «Жодзiнскiя навины» со ссылкой на РЭС. — Произошло отключение распределительного пункта на подстанции БЕЛАЗа, питающей большую часть города, в том числе и водозабор «Северный».
Сейчас аварию устраняют. Борисовские спасатели предоставят дизель-генератор мощностью 300 кВт для восстановления работы водозабора
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Жодино остался без воды из-за аварии на электросетях.
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