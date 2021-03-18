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Alibaba больше не главный ритейлер Китая

18.03.2021 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Китайский онлайн-ритейлер Pinduoduo в среду представил отчёт за последний финансовый квартал 2020 года.

Из него следует, что компания смогла впервые обогнать своего главного соперника в стране, Alibaba, по размеру активной аудитории в год, пишет Bloomberg.

В 2020-м количество ежегодных активных пользователей Pinduoduo достигло 788 млн — +35% год к году. Интернет-магазины Alibaba насчитывают 779 млн покупателей.

В декабрьском квартале продажи Pinduoduo увеличились на 146% к аналогичному периоду годом ранее до $4,1 млрд, побив прогнозы аналитиков примерно в $3 млрд. 

По темпам роста доходов платформа в несколько раз опережает конкурентов Alibaba и JD.com — в особенности благодаря тому, что в онлайн-магазинах начинает закупаться всё больше жителей из менее развитых городов, и растущему спросу на продовольственные товары. В этом сегменте Pinduoduo хочет выйти в лидеры на мировом уровне.

Как пишет издание, котировки Pinduoduo за прошлый год подскочили более чем в 4 раза и поставили рекорд 17 февраля, но позже подешевели на фоне сброса акций технологических компаний и внимания китайских властей к местным интернет-гигантам.

Также в среду об уходе в отставку объявил основатель и председатель Pinduoduo Колин Хуан, который занимает третье место в списке самых богатых людей Китая. Его должность займёт гендиректор компании Лэй Чэнь.
 
 
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Китайский онлайн-ритейлер Pinduoduo в среду представил отчёт за последний финансовый квартал 2020 года.
 
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