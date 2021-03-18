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Минобразования передумало повышать плату за обучение в вузах
Источник материала: Партизан
Министерство образования приняло решение не повышать стоимость обучения в высших и средних специальных учебных заведениях.
Об этом сегодня сообщил министр образования Игорь Карпенко.
"Повышение стоимости обучения в государственных учреждениях образования пока не планируется", - цитирует Карпенко БелТА.
Действительно, вопрос повышения стоимости обучения для студентов-платников обсуждался на совещании ректоров.
"Вместе с тем Министерством образования изучены возможности учреждений высшего и среднего специального образования по компенсации дополнительных затрат, связанных с повышением с 1 января 2021 года заработной платы работников вузов и иных затрат при реализации образовательных программ высшего и среднего специального образования на платной основе в государственных учреждениях образования. Принято решение не повышать установленную оплату за обучение, - добавил Карпенко. - Повышение заработной платы и других затрат на реализацию образовательных программ будет осуществляться за счет оптимизации иных расходов учреждений образования".
Ранее сообщалось, что несколько вузов Беларуси планируют повысить стоимость обучения для студентов на 5-12%.
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Министерство образования приняло решение не повышать стоимость обучения в высших и средних специальных учебных заведениях.
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