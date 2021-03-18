ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минобразования передумало повышать плату за обучение в вузах

18.03.2021 17:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министерство образования приняло решение не повышать стоимость обучения в высших и средних специальных учебных заведениях.

Об этом сегодня сообщил министр образования Игорь Карпенко.

"Повышение стоимости обучения в государственных учреждениях образования пока не планируется", - цитирует Карпенко БелТА.

Действительно, вопрос повышения стоимости обучения для студентов-платников обсуждался на совещании ректоров. 

"Вместе с тем Министерством образования изучены возможности учреждений высшего и среднего специального образования по компенсации дополнительных затрат, связанных с повышением с 1 января 2021 года заработной платы работников вузов и иных затрат при реализации образовательных программ высшего и среднего специального образования на платной основе в государственных учреждениях образования. Принято решение не повышать установленную оплату за обучение, - добавил Карпенко. - Повышение заработной платы и других затрат на реализацию образовательных программ будет осуществляться за счет оптимизации иных расходов учреждений образования".

Ранее сообщалось, что несколько вузов Беларуси планируют повысить стоимость обучения для студентов на 5-12%.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство образования приняло решение не повышать стоимость обучения в высших и средних специальных учебных заведениях.
 
Новости дня
Новости разные
 
СМИ: В общежитии БНТУ покончила с собой 20-летняя студентка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by