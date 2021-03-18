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С 19 марта в МЭО на Тимирязева будет временно приостановлена выдача водительских прав

18.03.2021 17:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 19 марта по техническим причинам временно приостанавливает работу пункт обмена водительских удостоверений МЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома, расположенный на улице Тимирязева, 114. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

По словам инспекторов, процедуру выдачи/замены водительского удостоверения можно будет осуществить на проспекте Дзержинского, 3 (здание ГАИ Минска), или улице Кальварийской, 29 (ГАИ Минской области).

В ГАИ также напомнили, что в соответствии с указом президента выданные физическим и юридическим лицам документы, срок действия которых истек либо истекает в период с 10 ноября 2020 по 10 мая 2021 года, будут действительны еще шесть месяцев. В перечень документов входит и водительское удостоверение.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Минск
 
 
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В ГАИ рассказали, что пункт обмена водительских удостоверений временно приостанавливает работу по техническим причинам.
 
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