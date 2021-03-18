ГАИ Минска временно закрыла один из пунктов, где можно обменять права

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Пункт обмена водительских удостоверений на улице Тимирязева, 114, временно не будет работать с 19 марта по техническим причинам, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Когда пункт возобновит работу, пока неизвестно. Получить или заменить права можно будет в двух местах:

МЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома на проспекте Дзержинского, 3

МЭО ГАИ Миноблисполкома на улице Кальварийская, 29

Инспекторы напомнили, что документы, которые выдали автолюбителям с 10 ноября 2020 по 10 мая 2021 года, будут действительны еще шесть месяцев. Это предусматривает президентский указ "О продлении срока действия документов", подписанный в ноябре прошлого года.

Как менять водительские права?

Водительские права в Беларуси выдаются на 10 лет. Удостоверение на право управления ТС менять нужно в случае утери, кражи или повреждения; получения новой категории; смены фамилии и личных данных; а также по истечении срока действия (10 лет).

Для замены прав нужно:

заявление – оформляется в ГАИ

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность

старое водительское удостоверение и талон к нему

квитанция об оплате (61,48 рубля – за новые права и оформление заявления).

Штраф за просроченные права – от 5 до 20 базовых величин (1 БВ – 29 рублей), при повторном нарушении – от 20 до 50 базовых.

Напомним, удостоверения нового образца выдаются в Беларуси уже 10 лет – с 1 февраля 2011 года. Это двусторонняя пластиковая карточка размером 86 на 54 миллиметра, которая имеет международный статус.