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Электронную почту Геннадия Давыдько взломали. Возбуждено дело

18.03.2021 17:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Возбуждено уголовное дела по факту несанкционированного доступа к электронной почте депутата Палаты представителей, председателя общественного объединения «Белая Русь» Геннадия Давыдько.

Электронную почту Геннадия Давыдько взломали. Возбуждено дело

Как сообщает Следственный комитет несанкционированный доступ к электронной почте депутата неустановленные пока лица получили 17 марта. В тот же день от имени Геннадия Давыдько были разосланы сообщения, «содержащие не соответствующую действительности информацию».

Письмо с ящика Давыдько пришло и на почту Naviny.by. В нем сообщалось, что депутат якобы инициировал «создание специальной комиссии, которая сделает заключение о стойкой неспособности Александра Григорьевича осуществлять обязанности президента».

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса — несанкционированный доступ к компьютерной информации.

 

 

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Возбуждено уголовное дела по факту несанкционированного доступа к электронной почте депутата Палаты представителей, председателя общественного объединения...
 
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