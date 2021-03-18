Электронную почту Геннадия Давыдько взломали. Возбуждено дело

Возбуждено уголовное дела по факту несанкционированного доступа к электронной почте депутата Палаты представителей, председателя общественного объединения «Белая Русь» Геннадия Давыдько.





Как сообщает Следственный комитет несанкционированный доступ к электронной почте депутата неустановленные пока лица получили 17 марта. В тот же день от имени Геннадия Давыдько были разосланы сообщения, «содержащие не соответствующую действительности информацию».

Письмо с ящика Давыдько пришло и на почту Naviny.by. В нем сообщалось, что депутат якобы инициировал «создание специальной комиссии, которая сделает заключение о стойкой неспособности Александра Григорьевича осуществлять обязанности президента».

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса — несанкционированный доступ к компьютерной информации.