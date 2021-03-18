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Dying Light 2 выйдет в 2021 году. Должна выйти

18.03.2021 17:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Разработчики игры Dying Light 2, которая все никак не доберется до геймеров из-за постоянных отсрочек, пролили немного света на ее будущее. Едва не закрытая игра, по их словам, должна выйти в 2021 году: сейчас она находится на финальных стадиях разработки, и все сложится. Даты, правда, пока нет, почти наверняка релиз случится осенью — это традиционно горячая пора.

В опубликованном видео, в котором Techland рассказывает о перспективах, больше ничего интересного не произошло: никаких громких апдейтов и обещаний. Разве что звучит своего рода оправдание касательно Dying Light 2: это сложный и многогранный проект.

Игра пережила уже несколько переносов, ее зацепил даже скандал на почве сексуальных домогательств, в которых обвинили геймдизайнера и сценариста Криса Авеллона, работавшего над Dying Light 2 (а до этого — над Planescape: Torment, Fallout 2, Star Wars: Knights of the Old Republic II, Neverwinter Nights 2, Wasteland 2 и Pillars of Eternity). Ему пришлось уйти из Techland, и это негативно сказалось на процессе разработки.

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Разработчики игры Dying Light 2, которая все никак не доберется до геймеров из-за постоянных отсрочек, пролили немного света на ее будущее. Едва не закрытая игра, по их...
 
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