Источник материала: Хартия'97

В «горном дворце Путина» нашли личную канатную дорогу и кожаные мусорные корзины 18.03.2021, 17:15

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Фото: «Собеседник»

Появилось новое расследование о роскоши главы Кремля.

В горной резиденции «Ачипсе» главы Кремля Владимира Путина в Краснодарском крае обнаружили личную канатную дорогу, баню с водопадом, раритетный рояль и другие предметы роскоши. Об этом пишет «Собеседник» .

Издание сообщает, что объект под официальным названием «Дом приема официальных гостей» строила компания «Росинжиниринг», а обслуживает его «Газпром социнвест». Регламент безопасности шале закрывает небо над резиденцией для любых беспилотных летательных аппаратов, а для госохраны отдыхающих туда могут «беспрепятственно» проходить сотрудники федеральной службы охраны.



Фото: «Собеседник»

В «горном дворце Путина» авторы расследования обнаружили коллекцию снегоходов, каждый из которых стоит полтора миллиона российских рублей (около 20,5 тысяч долларов), а также личную канатную дорогу, баню с водопадом и бассейном в 385 квадратных метра.



Фото: «Собеседник»

Еще там нашлись такие предметы роскоши, как рояль Blüthner Nicolaus II стоимостью шесть миллионов российских рублей (около 82 тысяч долларов), полы стоимостью в 400 тысяч российских рублей (около 5,5 тысяч долларов) за квадратный метр, одеяла из гусиного пуха за 140 тысяч российских рублей (около 1,9 тысячи долларов) каждое, итальянские сервировочные тележки для еды стоимостью в 118 тысяч российских рублей (около 1,6 тысячи долларов) и мусорные корзины из кожи по 76 тысяч российских рублей (около тысячи долларов) каждая.



Фото: «Собеседник»

В Кремле пока не прокомментировали публикацию издания.

Напомним, в конце января Фонд борьбы с коррупцией, созданный Алексеем Навальным, опубликовал видео расследования, в котором сообщается, что на мысе Идокопас, неподалеку от Геленджика в 2005—2010 годах был построен «дворец Путина». Более 10 лет назад бизнесмен Сергей Колесников рассказал, что дворец был построен для президента Владимира Путина. В расследовании Фонда борьбы с коррупцией, как утверждается, раскрыта схема финансирования строительства дворца, а также показаны его интерьеры. ФБК показал планы «дворца Путина», на которых видно бассейн, место для аквадискотеки, гардеробные для официантов, мясорыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц, «склад для грязи» и другие помещения. За пять дней с момента публикации расследование посмотрели более 86 млн пользователей. На данный момент у видео более 114 млн просмотров.

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