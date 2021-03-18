Источник материала: Хартия'97

Ученые: Одна сторона Земли теряет больше тепла, чем другая 18.03.2021, 17:07

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К такому выводу пришли специалисты из Норвегии, изучив теплопотери за последние 400 миллионов лет.

Работа опубликована в журнале Geophysical Research Letters . На тепловой баланс нашей планеты оказывают влияние сильные пространственные и временные изменения поверхностного теплового потока, которые вызваны тектоникой плит. Прошлые исследования показали, что тепло, идущее из недр Земли, достигает поверхности, где и рассеивается. Изучение теплопотерь поверхности изучали пока лишь во временных рамках — до 240 миллионов лет назад.

Используя модели движения континентов и океанических плит, ученые из Университета Осло (Норвегия) реконструировали историю теплопотери земной поверхности за последние 400 миллионов лет и выяснили, что внутреннее тепло планеты теряется неравномерно. Столь продолжительный период в истории Земли интересен тем, что континенты за это время претерпевали значительные изменения, поэтому менялась и интенсивность теплопотери.

Благодаря компьютерным моделям ученые пришли к выводу, что в прошлом потери тепла были в среднем на 25 процентов выше, чем сегодня. Отчасти это связано с расположением материковых массивов (включая распавшийся в прошлом суперконтинент Пангею), которые удерживают собой земное тепло. Океанские же глубины, напротив, «помогают» ему выйти быстрее.

Следуя этому, авторы работы выяснили, что сегодня часть Земли, находящаяся со стороны Тихого океана, теряет тепло быстрее, чем противоположная. Хотя в прошлом она, наоборот, охлаждалась медленнее. Это связано с тем, что примерно с 1,1 до 0,7 миллиарда лет назад ту часть планеты «накрывал» собой суперконтинент Родиния.

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