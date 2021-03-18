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Игорь Банцер добился своего?
Источник материала: Хартия'97
Игорь Банцер добился своего?
Держащему «сухую голодовку» политзаключенному могут изменить меру пресечения.
Рок-музыканту и активисту Игорю Банцеру, который уже 15 дней держит голодовку, прокурор просит изменить меру пресечения под подписку о невыезде, сообщает телеграм-канал
Это значит, что уже через несколько дней Игорь может быть выпущен на свободу. Пусть и временно.
Напомним, Банцеру грозит до трех лет колонии. Он находится под стражей с 20 октября прошлого года. Ему 41 год, женат, имеет троих несовершеннолетних детей.
В прошлом году его трижды задерживали за участие в протестных акциях, Он отсидел в административных делах 18 суток.
За 4,5 месяца заключения Банцер почти все время сидел в одиночной камере и несколько раз в карцере. Также его высылали на психиатрическую экспертизу в «Новинки». Экспертиза показала, что он здоров.
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Держащему «сухую голодовку» политзаключенному могут изменить меру пресечения.
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