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Игорь Банцер добился своего?

18.03.2021 17:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Игорь Банцер добился своего?

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  • 18.03.2021, 16:50
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Игорь Банцер добился своего?
Игорь Банцер

Держащему «сухую голодовку» политзаключенному могут изменить меру пресечения.

Рок-музыканту и активисту Игорю Банцеру, который уже 15 дней держит голодовку, прокурор просит изменить меру пресечения под подписку о невыезде, сообщает телеграм-канал «Нехта».

Это значит, что уже через несколько дней Игорь может быть выпущен на свободу. Пусть и временно.

Напомним, Банцеру грозит до трех лет колонии. Он находится под стражей с 20 октября прошлого года. Ему 41 год, женат, имеет троих несовершеннолетних детей.

В прошлом году его трижды задерживали за участие в протестных акциях, Он отсидел в административных делах 18 суток.

За 4,5 месяца заключения Банцер почти все время сидел в одиночной камере и несколько раз в карцере. Также его высылали на психиатрическую экспертизу в «Новинки». Экспертиза показала, что он здоров.

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Держащему «сухую голодовку» политзаключенному могут изменить меру пресечения.
 
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