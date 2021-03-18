|
«Снова говорю пока». Какие песни слушали беларусы, пока ждали весну
Источник материала: KYKY>
Яндекс.Музыка рассказала, какие треки слушали беларусы этой зимой. Спорить о музыкальных вкусах сегодня мы не будем, просто покажем вам этот топ.
Абсолютным лидером по прослушиваниям в Минске, Бресте, Гродно и Гомеле стал Slava Marlow. В Витебске и Могилеве на первом месте оказался его друг и соавтор Моргенштерн.
Среди беларусов у беларусов оказались популярны Intelligency и Макс Корж. В Бресте в список лучших попал Тима Белорусских с песней «Окей».
И еще топ треков:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Яндекс.Музыка рассказала, какие треки слушали беларусы этой зимой. Спорить о музыкальных вкусах сегодня мы не будем, просто покажем вам этот топ. Абсолютным...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)