«Снова говорю пока». Какие песни слушали беларусы, пока ждали весну

Источник материала: KYKY

Яндекс.Музыка рассказала, какие треки слушали беларусы этой зимой. Спорить о музыкальных вкусах сегодня мы не будем, просто покажем вам этот топ.

Абсолютным лидером по прослушиваниям в Минске, Бресте, Гродно и Гомеле стал Slava Marlow. В Витебске и Могилеве на первом месте оказался его друг и соавтор Моргенштерн.

Среди беларусов у беларусов оказались популярны Intelligency и Макс Корж. В Бресте в список лучших попал Тима Белорусских с песней «Окей».

И еще топ треков:

«Чистый» из сериала «Псих»

«Слёзы» из щоу «Пацанки»

«Fousheé» от Deep End

«The Weeknd» от Blinding Lights

«Masked Wolf» от Astronaut In The Ocean.