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«Снова говорю пока». Какие песни слушали беларусы, пока ждали весну

18.03.2021 17:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Яндекс.Музыка рассказала, какие треки слушали беларусы этой зимой. Спорить о музыкальных вкусах сегодня мы не будем, просто покажем вам этот топ. 

Абсолютным лидером по прослушиваниям в Минске, Бресте, Гродно и Гомеле стал Slava Marlow. В Витебске и Могилеве на первом месте оказался его друг  и соавтор Моргенштерн.

Среди беларусов у беларусов оказались популярны Intelligency и Макс Корж.  В Бресте в список лучших попал Тима Белорусских с песней «Окей». 

И еще топ треков: 

  • «Чистый» из сериала «Псих» 
  • «Слёзы» из щоу «Пацанки»
  • «Fousheé» от Deep End
  • «The Weeknd» от Blinding Lights 
  • «Masked Wolf» от Astronaut In The Ocean. 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Яндекс.Музыка рассказала, какие треки слушали беларусы этой зимой. Спорить о музыкальных вкусах сегодня мы не будем, просто покажем вам этот топ.  Абсолютным...
 
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