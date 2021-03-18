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В Армении объявлены внеочередные парламентские выборы

18.03.2021 17:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Армении на фоне внутриполитического кризиса, вызванного конфликтом между премьер-министром Николом Пашиняном, военными и оппозицией, объявлено о проведении досрочных парламентских выборов.

Голосование состоится 20 июня, сообщил Пашинян в четверг, 18 марта, передает DW.

"Сегодня состоялась моя встреча с руководителем фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. На встрече мы зафиксировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации - это внеочередные парламентские выборы", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Он добавил, что дата 20 июня согласована с президентом Армении Арменом Саркисяном, правящей парламентской фракцией "Мой шаг" и руководителем оппозиционной парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмоном Марукяном. Марукян на своей странице в Facebook подтвердил, что дата 20 июня приемлема для его партии.

 
 
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В Армении на фоне внутриполитического кризиса, вызванного конфликтом между премьер-министром Николом Пашиняном, военными и оппозицией, объявлено о проведении...
 
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