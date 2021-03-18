ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Пора активно себя защищать": Захарова о цензуре фильма "Ржев" на Youtube

18.03.2021 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
"Пора активно себя защищать": Захарова о цензуре фильма "Ржев" на Youtube

Мы стали свидетелями какой-то удивительной негативной метаморфозы: от пространства безграничного общения, каким ранее представлялся интернет, практически полостью ушли и оказались в ситуации, когда интернет (а в особенности американские интернет-монополии) превратился в зону самоцензурирования, в рамках которого происходит отмежевание нужного контента с точки зрения западного мейнстрима от ненужного, который размывает эту мейнстримовскую позицию,  формирующуюся в рамках натовских структур, занимающихся выстраиванием информационного пространства. Такую точку зрения высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

© Sputnik / Сергей Пятаков
Война – шок-контент? Почему YouTube скрыл фильм о Ржеве от детей?

"Мы об этом говорили давно. Но многие считали наши предупреждения футуристическими, которым не суждено было сбыться. Не так должны были развиваться соцсети и видеохостинги, не на то нацеливалось интернет-сообщество, но к сожалению, это реальность", ― считает Захарова.

Не видеть такую реальность сейчас, закрывать на происходящее глаза ― не просто неправильно, а вредоносно, считает представитель внешнеполитического ведомства.

"Мы дольше всех терпели, мы действительно надеялись на то, что конвенции, соглашения и заявления международного сообщества о неограничении свободы слова в интернете и неограничении распространения информации, что все это будет работать, тем более с новыми технологиями. К сожалению, реальность оказалась иной, и мы должны себя начать защищать и делать это активно и профессионально, что сейчас и происходит", ― подытожила Захарова.

Напомним, ранее стало известно об ограничениях, наложенных видеохостингом YouTube на документальный фильм "Ржев. 500 дней в огне". В компании Google, которой принадлежит видеохостинг, решение об ограничениях обосновали наличием в фильме "неприемлемого контента для некоторых пользователей" ― на видео было выставлено возрастное ограничение по возрасту из-за содержащихся в нем сцен насилия — изображений мертвых тел.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За ограничениями показа российского документального фильма "Ржев. 500 дней в огне" на популярном видеохостинге стоит выгодное Западу "самоцензурирование" с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прокурор просит суд на два года отправить за решетку политзаключенного Егора Сугойдя, которого ночью 9 августа сбил автозак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by