Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Пора активно себя защищать": Захарова о цензуре фильма "Ржев" на Youtube

Мы стали свидетелями какой-то удивительной негативной метаморфозы: от пространства безграничного общения, каким ранее представлялся интернет, практически полостью ушли и оказались в ситуации, когда интернет (а в особенности американские интернет-монополии) превратился в зону самоцензурирования, в рамках которого происходит отмежевание нужного контента с точки зрения западного мейнстрима от ненужного, который размывает эту мейнстримовскую позицию, формирующуюся в рамках натовских структур, занимающихся выстраиванием информационного пространства. Такую точку зрения высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы об этом говорили давно. Но многие считали наши предупреждения футуристическими, которым не суждено было сбыться. Не так должны были развиваться соцсети и видеохостинги, не на то нацеливалось интернет-сообщество, но к сожалению, это реальность", ― считает Захарова.

Не видеть такую реальность сейчас, закрывать на происходящее глаза ― не просто неправильно, а вредоносно, считает представитель внешнеполитического ведомства.

"Мы дольше всех терпели, мы действительно надеялись на то, что конвенции, соглашения и заявления международного сообщества о неограничении свободы слова в интернете и неограничении распространения информации, что все это будет работать, тем более с новыми технологиями. К сожалению, реальность оказалась иной, и мы должны себя начать защищать и делать это активно и профессионально, что сейчас и происходит", ― подытожила Захарова.

Напомним, ранее стало известно об ограничениях, наложенных видеохостингом YouTube на документальный фильм "Ржев. 500 дней в огне". В компании Google, которой принадлежит видеохостинг, решение об ограничениях обосновали наличием в фильме "неприемлемого контента для некоторых пользователей" ― на видео было выставлено возрастное ограничение по возрасту из-за содержащихся в нем сцен насилия — изображений мертвых тел.

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