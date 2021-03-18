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"Пора активно себя защищать": Захарова о цензуре фильма "Ржев" на Youtube
18.03.2021 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Мы стали свидетелями какой-то удивительной негативной метаморфозы: от пространства безграничного общения, каким ранее представлялся интернет, практически полостью ушли и оказались в ситуации, когда интернет (а в особенности американские интернет-монополии) превратился в зону самоцензурирования, в рамках которого происходит отмежевание нужного контента с точки зрения западного мейнстрима от ненужного, который размывает эту мейнстримовскую позицию, формирующуюся в рамках натовских структур, занимающихся выстраиванием информационного пространства. Такую точку зрения высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
© Sputnik / Сергей Пятаков
"Мы об этом говорили давно. Но многие считали наши предупреждения футуристическими, которым не суждено было сбыться. Не так должны были развиваться соцсети и видеохостинги, не на то нацеливалось интернет-сообщество, но к сожалению, это реальность", ― считает Захарова.
Не видеть такую реальность сейчас, закрывать на происходящее глаза ― не просто неправильно, а вредоносно, считает представитель внешнеполитического ведомства.
"Мы дольше всех терпели, мы действительно надеялись на то, что конвенции, соглашения и заявления международного сообщества о неограничении свободы слова в интернете и неограничении распространения информации, что все это будет работать, тем более с новыми технологиями. К сожалению, реальность оказалась иной, и мы должны себя начать защищать и делать это активно и профессионально, что сейчас и происходит", ― подытожила Захарова.
Напомним, ранее стало известно об ограничениях, наложенных видеохостингом YouTube на документальный фильм "Ржев. 500 дней в огне". В компании Google, которой принадлежит видеохостинг, решение об ограничениях обосновали наличием в фильме "неприемлемого контента для некоторых пользователей" ― на видео было выставлено возрастное ограничение по возрасту из-за содержащихся в нем сцен насилия — изображений мертвых тел.
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За ограничениями показа российского документального фильма "Ржев. 500 дней в огне" на популярном видеохостинге стоит выгодное Западу "самоцензурирование" с...
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