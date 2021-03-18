Белорусские военные отработали элементы миротворческой операции в РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Провести патрулирование и отразить нападение незаконных вооруженных формирований: подробности миротворческой тренировки в Ульяновской области рассказали в пресс-службе Министерства обороны.

На полигоне Поливно белорусские и российские десантники несут совместную службу на наблюдательных постах и контрольно-пропускных пунктах. Также организованы занятия по сопровождению гуманитарных колон.

В частности, военные ведут наземное и воздушное патрулирование в назначенных районах, важные объекты инфраструктуры были взяты под охрану, саперы должны разминировать местность.

Наиболее зрелищным этапом стала высадка десанта под прикрытием вертолетов Ми-24. По замыслу учений, подразделениям миротворцев необходимо было занять зону ответственности между противоборствующими сторонами.

Миротворческие контингенты, как правило, вынуждены передвигаться на значительные расстояния. Поэтому наземный транспорт для переброски не используется. В качестве воздушного транспорта наиболее эффективно применяются вертолеты.

Белорусские и российские подразделения смогли высадиться и занять позиции за считанные минуты.

От Беларуси на учения в Россию отправилась рота 38-й брестской отдельной бригады. "Голубые береты" произвели высадку тактического десанта для охраны участка дороги и защиты колонны грузовиков.

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