|
Белорусские военные отработали элементы миротворческой операции в РФ
18.03.2021 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар – Sputnik. Провести патрулирование и отразить нападение незаконных вооруженных формирований: подробности миротворческой тренировки в Ульяновской области рассказали в пресс-службе Министерства обороны.
На полигоне Поливно белорусские и российские десантники несут совместную службу на наблюдательных постах и контрольно-пропускных пунктах. Также организованы занятия по сопровождению гуманитарных колон.
В частности, военные ведут наземное и воздушное патрулирование в назначенных районах, важные объекты инфраструктуры были взяты под охрану, саперы должны разминировать местность.
Наиболее зрелищным этапом стала высадка десанта под прикрытием вертолетов Ми-24. По замыслу учений, подразделениям миротворцев необходимо было занять зону ответственности между противоборствующими сторонами.
Миротворческие контингенты, как правило, вынуждены передвигаться на значительные расстояния. Поэтому наземный транспорт для переброски не используется. В качестве воздушного транспорта наиболее эффективно применяются вертолеты.
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские и российские подразделения смогли высадиться и занять позиции за считанные минуты.
От Беларуси на учения в Россию отправилась рота 38-й брестской отдельной бригады. "Голубые береты" произвели высадку тактического десанта для охраны участка дороги и защиты колонны грузовиков.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По условиям учений, десант должен был высадиться в районе противостояния условных противников и обеспечить безопасный проезд колонны техники.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)