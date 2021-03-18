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Весна заблудилась: синоптики в конце недели обещают холодную погоду

18.03.2021 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Прохладная погода ожидается в Беларуси в конце текущей недели, ночью температура воздуха может опускаться до –9°С, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

© Sputnik / Игорь Зарембо
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По данным синоптиков, в пятницу 19 марта в Беларуси погодные условия будет определять прохладная воздушная масса, которая придет в республику с севера Европы. Ожидается кратковременный мокрый снег, ночью температура воздуха будет находиться в пределах от –1 до –7°С, днем – от 0 до +6°С.

В субботу 20 марта существенных осадков не прогнозируется, однако ночью и утром на некоторых дорогах будет гололедица. Ночью температура воздуха будет опускаться до –9°С, а днем не поднимется выше +5°С.

В последний день недели – в воскресенье 21 марта – мокрый снег ожидается только в северо-западных районах Беларуси. Снова синоптики предупреждают о гололедице, ночью похолодает до –8°С, а днем будет от –1 до +6°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни по ночам температура воздуха может опускаться даже до –9°С.
 
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