За инициативу Тихановской о переговорах с властями проголосовало уже более 290 тысяч пользователей

С момента объявления в голосовании за инициативу Светланы Тихановской о переговорах с властями на платформе «Голос» приняло участие более 290 тысяч пользователей.





18 марта Светлана Тихановская объявила о начале общенационального голосования за организацию переговоров с представителями власти при международном посредничестве.

«Мы запускаем это голосование, чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы, такие люди есть, — заявила демократический лидер. — И им переговоры нужны не меньше, чем нам, потому что насилие и беззаконие ухудшило их жизнь тоже».

Первые результаты голосования планируется объявить ко Дню Воли, 25 марта.