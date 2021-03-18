Прокурор просит суд на два года отправить за решетку политзаключенного Егора Сугойдя, которого ночью 9 августа сбил автозак

Два года лишения свободы запросил прокурор для 31-летнего политзаключенного Егора Сугойдя, которого обвиняют по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».



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Егора Сугойдя ночью 9 августа 2020 года в районе стелы «Минск — город герой» предположительно сбил автозак. После инцидента он был избит сотрудниками ОМОНа и попал в больницу, а затем заключен под стражу.

Дело рассматривает судья Виктория Шабуня. Гособвинение поддерживает помощник прокурора Артем Цветков.

В суде обвиняемый рассказал, что 9 августа гулял с другом по Минску. По его словам, обстоятельств инцидента он не помнит: помнит только, что избивали мирных людей. Он сообщил, что в тот вечер у стелы собрались люди, символики у них не было, лозунгов они не выкрикивали. Сотрудники милиции, сказал Сугойдь, «охраняли статуи», а потом «им, видимо, надоело охранять и они стали разгонять людей — брали тех, кто попадал под руку». После этого, отметил обвиняемый, милиция начала избивать тех, кого окружила, в том числе и его.

Сугойдь также рассказал, что получил черепно-мозговую травму, поэтому плохо помнит обстоятельства инцидента, а также он не слышит на правое ухо.

Согласно одному из протоколов допроса Сугойдь отмечал, что «не участвовал в массовых беспорядках и признает только нахождение в месте событий во время шествия людей, остальное не признает». По иным материалам дела политзаключенный также рассказывает, как за ним гнались сотрудники, повалили его на землю, потом подняли. Он не помнит, избивали ли они его, как оказывали помощь работники скорой.

Обвинение настаивает, что Сугойдь мог получить травмы из-за падения на автозак, доподлинно определить их источник невозможно. Цветков ходатайствовал приобщить к делу заключение судмедэксперта. Помощник прокурора уверен, что действия обвиняемого по ч. 1 ст. 342 определены верно. Свидетели пояснили, что люди окружили автозак, и, когда у них не получилось уехать, приняли решение попытаться на низкой скорости выехать — в автозак бросали различные предметы, в том числе бутылки с зажигательной смесью.

Доказательством вины Сугойдя обвинение считает и то, что для опознания свидетелям предоставили несколько предметов одежды, и они указали на принадлежащую подсудимому. Согласно показаниям свидетелей, когда обвиняемый запрыгнул на капот автозака, его просили слезть, но он отказался. Тогда автомобиль начал движение, обвиняемый упал, его объехали.

Цветков настаивает, что обвиняемый не подчинился требованиям силовиков, был в состоянии алкогольного опьянения — это подтверждает выписка из медицинских документов. Как отметил обвинитель, смягчающих вину обстоятельств нет, отягчающие — алкогольное опьянение, разжигание политической вражды. Он попросил признать Сугойдя виновным и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Адвокат отметил, что виновность не доказана в полном объеме: непонятно, кто находился с обвиняемым в группе и в чем выражалось неповиновение, участники группы не установлены. Также адвокат подчеркнул, что опознание обвиняемого не проводилось — его узнали по разрезу глаз, что, по мнению защитника, невозможно, и по одежде, в которой летом ходит много людей.

Также адвокат считает, что признание было получено под давлением, а подзащитный отказался от дачи показаний. Он отметил, что согласно выписке из медицинского документа у обвиняемого было зафиксировано слабое опьянение — оно позволяет отдавать отчет действиям. Также у обвиняемого диагностирована хроническая зависимость от алкоголя, и для таких лиц стоит сделать исключение от отягчающего обстоятельства, считает защитник.

Если суд решит, что подзащитный виновен, адвокат попросил назначить наказание либо с отсрочкой, либо условное.

Приговор Егору Сугойдю будет объявлен утром 19 марта.