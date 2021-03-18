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Российские ионные двигатели испытают в космосе в 2025—2030 годах

18.03.2021 18:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Исследовательский центр им. М. В. Келдыша (входит в «Роскосмос») планирует провести летные испытания ионных двигателей в 2025—2030 годах, сообщает ТАСС. Конкретный способ проведения летных испытаний пока обсуждается. Центр им. Келдыша уже создал изделия мощностью от 200 Вт до 35 кВт, сейчас подтверждаются их ресурсные характеристики.

На предприятии сообщили о дальнейших шагах: ведется предварительная проработка создания двигателя мощностью 100 кВт.

Двигатели малой мощности планируют использовать в низкоорбитальных малых космических аппаратах, высокой мощности — в тяжелых транспортных системах. Разработчики стремятся достичь срока службы ионного двигателя в 15 лет: таким же сегодня является стандартный срок активного существования современной двигательной установки.

В июне 2020 года специалисты Центра им. Келдыша провели огневые стыковочные испытания ионного двигателя ИД-200 КР. Модификации ионных двигателей серии ИД-200 могут использоваться для коррекции орбиты спутников, а в перспективе — в миссиях по освоению дальнего космоса.

Как напоминает ТАСС, в настоящее время в мире эксплуатируются ионные двигатели трех типов: с разрядом постоянного тока мощностью 450—3500 Вт (XIPS-13 и NSTAR в США и Т-5 в Великобритании), с высокочастотным (радиочастотным) разрядом (RIT-10 в Германии) и со сверхвысокочастотным разрядом мощностью до 750 Вт (μ-10 в Японии).

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Исследовательский центр им. М. В. Келдыша (входит в «Роскосмос») планирует провести летные испытания ионных двигателей в 2025—2030 годах, сообщает ТАСС. Конкретный...
 
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