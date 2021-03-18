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Российские ионные двигатели испытают в космосе в 2025—2030 годах
Источник материала: Onliner
Исследовательский центр им. М. В. Келдыша (входит в «Роскосмос») планирует провести летные испытания ионных двигателей в 2025—2030 годах,
На предприятии сообщили о дальнейших шагах: ведется предварительная проработка создания двигателя мощностью 100 кВт.
Двигатели малой мощности планируют использовать в низкоорбитальных малых космических аппаратах, высокой мощности — в тяжелых транспортных системах. Разработчики стремятся достичь срока службы ионного двигателя в 15 лет: таким же сегодня является стандартный срок активного существования современной двигательной установки.
В июне 2020 года специалисты Центра им. Келдыша провели огневые стыковочные испытания ионного двигателя ИД-200 КР. Модификации ионных двигателей серии ИД-200 могут использоваться для коррекции орбиты спутников, а в перспективе — в миссиях по освоению дальнего космоса.
Как напоминает ТАСС, в настоящее время в мире эксплуатируются ионные двигатели трех типов: с разрядом постоянного тока мощностью 450—3500 Вт (XIPS-13 и NSTAR в США и Т-5 в Великобритании), с высокочастотным (радиочастотным) разрядом (RIT-10 в Германии) и со сверхвысокочастотным разрядом мощностью до 750 Вт (μ-10 в Японии).
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Исследовательский центр им. М. В. Келдыша (входит в «Роскосмос») планирует провести летные испытания ионных двигателей в 2025—2030 годах, сообщает ТАСС. Конкретный...
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