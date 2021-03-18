У кого из белорусских политиков есть более 100 тысяч подписчиков? Изучили соцсети

Не так давно постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич в интервью швейцарской телерадиокомпании сказал, что количество подписчиков Светланы Тихановской в соцсетях не превышает 100 тысяч человек. После этого аудитория Тихановской стала расти. После этого мы посмотрели, у каких вообще белорусских политиков сейчас более 100 тысяч подписчиков на какой-либо из платформ.
Для этого мы изучили аккаунты белорусских политиков в Facebook, Instagram, Telegram и Twitter и называем число их подписчиков на 18 марта 2021 года. Для удобства в конце текста размещена таблица. Но предупредим, что белорусские государственные деятели больше представлены в Сети в виде официальных страниц министерств, администраций и прочих ведомств, чем в виде личных страничек.
У Александра Лукашенко нет своих страниц в соцсетях, и он не раз высказывался против идеи их завести (например, в 2016-м и 2018-м). Более того, в 2020-м он рассказал, что даже не носит с собой телефон. «Если мне что-то надо, я у своего малыша (Николая. — Прим. TUT.BY) прошу: „Ты мне там что скажи“, — рассказывал он российской журналистке Наиле Аскер-заде. — А обзор пресс-секретарь (Наталья Эйсмонт. — Прим. TUT.BY) готовит каждое утро. У меня телефона нет, вот этого, куда вы тычете обычно».
Однако в телеграм есть официальная страница под названием «Республика Беларусь» — сейчас там 783 подписчика. И здесь же стоит упомянуть телеграм-канал «Пул Первого», который публикует новости о Лукашенко, с более чем 98 тысячами подписчиков в Telegram, примерно 5,2 тысячами подписчиков в Instagram, 452 подписчиками в Facebook и 367 подписчиками в Twitter. Засчитаем аккаунты «Пула Первого» как представительство Лукашенко в соцсетях.
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская представлена на всех платформах. В Facebook на нее подписаны чуть менее 7,5 тысячи человека, в Instagram— 191 тысяча, в Telegram — более 122,7 тысячи и в Twitter — 44,9 тысячи
Член президиума Координационного совета, глава НАУ и экс-руководитель Купаловского театра Павел Латушко есть в Facebook, где на него подписаны 5000 человек. В Instagram у него — 70,8 тысяч подписчиков; в Telegram — чуть больше 46 тысяч; в Twitter — примерно 4,1 тысячи подписчиков.
Экс-банкир и экс-претендент в президенты Беларуси Виктор Бабарико сейчас находится под стражей — над ним проходит судебный процесс — но все равно его страницы в соцсетях довольно популярны и регулярно обновляются. На Facebook-аккаунт с его именем подписаны примерно 21,2 тысячи, на Instagram — 286 тысяч, на Telegram — чуть больше 33 тысяч, и на Twitter — 25 тысяч.
На экс-главу ПВТ и экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало в Facebook подписано 3,7 тысячи человек, но зато в Instagram — 102 тысячи подписчиков. В Telegram — 5,1 тысячи и 18,9 тысячи в Twitter.
Экс-кандидат в президенты Беларуси, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая присутствует в Facebook (6,5 тысячи подписчиков), Instagram (чуть менее 2 тысяч), Telegram (271 подписчик) и Twitter (422 подписчика).
У еще одного экс-кандидата в президенты, сопредседателя общественного объединения «Говори правду!» Андрея Дмитриева — 13 тысяч в Facebook, 25,9 тысячи в Instagram, 918 подписчиков в Telegram и 4,2 тысячи в Twitter.
У лидера БСДГ, тоже бывшего кандидата в главы государства Сергея Черечня 23,9 тысячи подписчиков в Instagram и почти 2,3 тысячи — в Facebook. Страницы в Telegram и Twitter удалены.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты Представителей. заместитель председателя комиссии по международным делам, ведет аккаунт в Facebook (8,4 тысячи подписчиков), в Instagram (2,3 тысячи) и в Telegram (14,8 тысячи подписчиков).
У главы МИД Беларуси Владимира Макея есть аккаунт в Instagram (почти 8,3 тысячи подписчиков) и в Facebook (491 подписчик). Есть Instagram-аккаунт и у заместителя главы Администрации президента Республики Беларусь Дмитрия Крутого — хотя там нет ни одного фото, но на профиль подписаны 447. А вот в Facebook у него 665 друзей (и еще есть «мертвая» страничка в Twitter на 7 подписчиков).
У министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича есть страничка в Facebook — но, к сожалению, там скрыто точное число подписчиков. Можно сказать лишь, что их не менее 31, судя по количеству общих друзей.
У Геннадия Давыдько, председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, члена Совета Палаты представителей, имеется страница в Facebook на 900 друзей и аккаунт в Twitter на 23 читателя
У Павла Легкого, экс-заместителя министра информации и советника-посланника посольства Беларуси в России., есть Instagram-аккаунт на 512 подписчиков (правда, он давно не обновлялся), и страница в Facebook со скрытым числом друзей (но их не менее 55). А у губернатора Гродненщины, бывшего министра здравоохранения Владимира Караника — Facebook-аккаунт с 75 друзьями.
Дмитрий Мирончик, который работает послом Беларуси в Швеции, ведет Twitter на 819 читателей. А экс-министр финансов Максим Ермолович, посол в Великобритании, — страницу в Instagram на 647 подписчиков и Facebook на 616.
Два Instagram-аккаунта Марии Василевич, члена Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ нижней палаты белорусского парламента, были удалены, но у нее остался Facebook-аккаунт — 588 подписчиков — и еще давно не обновлявшийся Twitter-аккаунт (316 подписчиков).
Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук создал в Telegram свой канал для общения с жителями областного центра — сейчас там 7,5 тысячи подписчиков. А мэр Новополоцка Дмитрий Демидов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва от Витебской области, завел аккаунт в Instagram — 1211 подписчиков.
Мы разместили эти данные в таблице в алфавитном порядке (по фамилиям), выделив жирным наибольшие показатели среди представленных. Цифры указаны на пять вечера 18 марта.