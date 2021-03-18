У кого из белорусских политиков есть более 100 тысяч подписчиков? Изучили соцсети

Источник материала: Tut.by

Не так давно постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич в интервью швейцарской телерадиокомпании сказал , что количество подписчиков Светланы Тихановской в соцсетях не превышает 100 тысяч человек. После этого аудитория Тихановской стала расти . После этого мы посмотрели, у каких вообще белорусских политиков сейчас более 100 тысяч подписчиков на какой-либо из платформ.

Фото: William Iven / Unsplash

Для этого мы изучили аккаунты белорусских политиков в Facebook, Instagram, Telegram и Twitter и называем число их подписчиков на 18 марта 2021 года. Для удобства в конце текста размещена таблица. Но предупредим, что белорусские государственные деятели больше представлены в Сети в виде официальных страниц министерств, администраций и прочих ведомств, чем в виде личных страничек.

У Александра Лукашенко нет своих страниц в соцсетях, и он не раз высказывался против идеи их завести (например, в 2016-м и 2018-м ). Более того, в 2020-м он рассказал , что даже не носит с собой телефон. «Если мне что-то надо, я у своего малыша (Николая. — Прим. TUT.BY) прошу: „Ты мне там что скажи“, — рассказывал он российской журналистке Наиле Аскер-заде. — А обзор пресс-секретарь (Наталья Эйсмонт. — Прим. TUT.BY) готовит каждое утро. У меня телефона нет, вот этого, куда вы тычете обычно».

Однако в телеграм есть официальная страница под названием «Республика Беларусь» — сейчас там 783 подписчика. И здесь же стоит упомянуть телеграм-канал «Пул Первого», который публикует новости о Лукашенко, с более чем 98 тысячами подписчиков в Telegram , примерно 5,2 тысячами подписчиков в Instagram , 452 подписчиками в Facebook и 367 подписчиками в Twitter . Засчитаем аккаунты «Пула Первого» как представительство Лукашенко в соцсетях.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская представлена на всех платформах. В Facebook на нее подписаны чуть менее 7,5 тысячи человека, в Instagram — 191 тысяча, в Telegram — более 122,7 тысячи и в Twitter — 44,9 тысячи

Член президиума Координационного совета, глава НАУ и экс-руководитель Купаловского театра Павел Латушко есть в Facebook , где на него подписаны 5000 человек. В Instagram у него — 70,8 тысяч подписчиков; в Telegram — чуть больше 46 тысяч; в Twitter — примерно 4,1 тысячи подписчиков.

Экс-банкир и экс-претендент в президенты Беларуси Виктор Бабарико сейчас находится под стражей — над ним проходит судебный процесс — но все равно его страницы в соцсетях довольно популярны и регулярно обновляются. На Facebook-аккаунт с его именем подписаны примерно 21,2 тысячи, на Instagram — 286 тысяч, на Telegram — чуть больше 33 тысяч, и на Twitter — 25 тысяч.

На экс-главу ПВТ и экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало в Facebook подписано 3,7 тысячи человек, но зато в Instagram — 102 тысячи подписчиков. В Telegram — 5,1 тысячи и 18,9 тысячи в Twitter .

Экс-кандидат в президенты Беларуси, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая присутствует в Facebook (6,5 тысячи подписчиков), Instagram (чуть менее 2 тысяч), Telegram (271 подписчик) и Twitter (422 подписчика).

У еще одного экс-кандидата в президенты, сопредседателя общественного объединения «Говори правду!» Андрея Дмитриева — 13 тысяч в Facebook , 25,9 тысячи в Instagram , 918 подписчиков в Telegram и 4,2 тысячи в Twitter .

У лидера БСДГ, тоже бывшего кандидата в главы государства Сергея Черечня 23,9 тысячи подписчиков в Instagram и почти 2,3 тысячи — в Facebook . Страницы в Telegram и Twitter удалены.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты Представителей. заместитель председателя комиссии по международным делам, ведет аккаунт в Facebook (8,4 тысячи подписчиков), в Instagram (2,3 тысячи) и в Telegram (14,8 тысячи подписчиков).

У главы МИД Беларуси Владимира Макея есть аккаунт в Instagram (почти 8,3 тысячи подписчиков) и в Facebook (491 подписчик). Есть Instagram-аккаунт и у заместителя главы Администрации президента Республики Беларусь Дмитрия Крутого — хотя там нет ни одного фото, но на профиль подписаны 447. А вот в Facebook у него 665 друзей (и еще есть «мертвая» страничка в Twitter на 7 подписчиков).

У министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича есть страничка в Facebook — но, к сожалению, там скрыто точное число подписчиков. Можно сказать лишь, что их не менее 31, судя по количеству общих друзей.

У Геннадия Давыдько, председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, члена Совета Палаты представителей, имеется страница в Facebook на 900 друзей и аккаунт в Twitter на 23 читателя

У Павла Легкого, экс-заместителя министра информации и советника-посланника посольства Беларуси в России., есть Instagram-аккаунт на 512 подписчиков (правда, он давно не обновлялся), и страница в Facebook со скрытым числом друзей (но их не менее 55). А у губернатора Гродненщины, бывшего министра здравоохранения Владимира Караника — Facebook-аккаунт с 75 друзьями.

Дмитрий Мирончик, который работает послом Беларуси в Швеции, ведет Twitter на 819 читателей. А экс-министр финансов Максим Ермолович, посол в Великобритании, — страницу в Instagram на 647 подписчиков и Facebook на 616.

Два Instagram-аккаунта Марии Василевич, члена Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ нижней палаты белорусского парламента, были удалены, но у нее остался Facebook-аккаунт — 588 подписчиков — и еще давно не обновлявшийся Twitter-аккаунт (316 подписчиков).

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук создал в Telegram свой канал для общения с жителями областного центра — сейчас там 7,5 тысячи подписчиков. А мэр Новополоцка Дмитрий Демидов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва от Витебской области, завел аккаунт в Instagram — 1211 подписчиков.

Мы разместили эти данные в таблице в алфавитном порядке (по фамилиям), выделив жирным наибольшие показатели среди представленных. Цифры указаны на пять вечера 18 марта.

Facebook Instagram Telegram Twitter Виктор Бабарико 21,2 тыс. 286 тыс. 33 тыс. 25 тыс. Мария Василевич 588 - - 316 Олег Гайдукевич 8,4 тыс. 2,3 тыс. 14,8 тыс. - Геннадий Давыдько 900 - - 23 Дмитрий Демидов - 1211 - - Андрей Дмитриев 13 тыс. 25,9 тыс. 918 4,2 тыс. Максим Ермолович 616 647 - - Анна Канопацкая 6,5 тыс. 1988 271 422 Владимир Караник 75 - - - Владимир Колтович не менее 31 друга - - - Дмитрий Крутой 665 447 - 7 Павел Легкий не менее 55 друзей 512 - - Павел Латушко 5000 70,8 тыс. 46 тыс. 4,1 тыс. Александр Лукашенко 452 5,2 тыс. 98 тыс. 367 Владимир Макей 491 8,3 тыс. - - Дмитрий Мирончик - - - 819 Александр Рогачук - - 7,5 тыс. - Светлана Тихановская 7,5 тыс. 191 тыс. 122,7 44,9 тыс. Валерий Цепкало 3,7 тыс. 102 тыс. 5,1 тыс. 18,9 тыс. Сергей Черечень 2,3 тыс. 23,9 тыс. - -