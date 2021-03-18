Источник материала: Хартия'97

Польша призывает Еврокомиссию опубликовать план помощи Беларуси 18.03.2021, 18:35

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Идея создания такого плана принадлежит Польше и странам Вышеградской группы.

Ситуация в Беларуси стало одной из тем обсуждений на встрече президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, которая прошла вчера в Париже.

По словам Моравецкого, Польша последовательно выступает за то, чтобы Еврокомиссия опубликовала план помощи для демократической Беларуси. Идея создания такого плана принадлежит Польше и странам Вышеградской группы.

«В связи с усиливающимся уровнем репрессий против гражданского общества, журналистов и правозащитников в Беларуси в феврале наша страна попросила Европейскую комиссию представить план перед мартовским заседанием Европейского совета, чтобы лидеры могли одобрить его на этой встрече», – сообщает пресс-служба польского премьера.

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