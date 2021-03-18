Источник материала: Хартия'97

Глава «Витебскмясомолпрома», за которого вступились работники, вернулся на работу 18.03.2021, 18:30

Валерий Касперович

Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В его защиту было написано открытое письмо.

Генеральному директору ОАО «Витебскмясомолпром» Валерию Касперовичу, которого обвиняют в коррупции и который год провел в СИЗО, изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. И он уже второй день на работе. Об этом tut.by сообщили читатели, информацию журналистам подтвердил и Валерий Касперович.

— Валерий Иванович уже второй день выходит на работу. Нашей радости нет предела! — сообщили на «Витебскмясомолпроме».

Не скрывает эмоций и сам Валерий Касперович:

— Я очень рад вернуться на работу. Коллектив встретил меня со слезами. Не скрою, это приятно. Наверное, на моем месте был бы счастлив любой человек.

Валерий Касперович сейчас под подпиской о невыезде.

Суд по его уголовному делу продолжается.

28 января 2019 года на территории ОАО «Витебскмясомолпром» ОМОН задержал главу этого предприятия Валерия Касперовича, его бывшего заместителя Виктора Славецкого, а также руководителя частной компании «Витебскторг» Михаила Славецкого. Поводом для ареста стала взятка в размере около 150 тысяч рублей.

Коллектив ОАО «Витебскмясомолпром» написали открытое письмо с просьбой освободить из-под стражи и вернуть на работу гендиректора предприятия Валерия Касперовича. Тогда работники сообщили Лукашенко, что не верят в виновность своего директора.

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