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Изгоняющий Путина
Источник материала: Хартия'97
Изгоняющий Путина
В российской державе все вывернуто наизнанку.
Якутского шамана Александра Габышева признали невменяемым. По результатам психолого-психиатрической экспертизы. В якутском психдиспансере, пишет телеграм-канал
Конечно! Разве может быть нормальным человек, который отправился пешим маршем на Москву творить обряд изгнания Путина из Кремля! Как можно?! Ведь это же великий Путин! «Ну, сумасшедший, что возьмешь!» - пел Высоцкий.
Наверное, если бы якутский психдиспансер обследовал Байдена, тот тоже был признан невменяемым. Назвать Путина убийцей!
Так что, будет теперь якутский экзорцист жить с клеймом психа. Но в путинской державе все так вывернуто наизнанку, что, с другой стороны, может быть и неплохо, что Габышева признали невменяемым. Дело в том, что это была экспертиза в рамках уголовного дела – изгоняющий Путина обвинялся в нападении на росгвардейца. То есть, очередная репрессивная туфта. Теперь, по крайней мере не посадят, но отправят на принудительное лечение. Когда научится Путина любить – сразу признают излечившимся и откроют дорогу на Москву.
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В российской державе все вывернуто наизнанку.
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