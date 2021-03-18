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Изгоняющий Путина

18.03.2021 18:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Изгоняющий Путина

  • 18.03.2021, 18:26
Изгоняющий Путина

В российской державе все вывернуто наизнанку.

Якутского шамана Александра Габышева признали невменяемым. По результатам психолого-психиатрической экспертизы. В якутском психдиспансере, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Конечно! Разве может быть нормальным человек, который отправился пешим маршем на Москву творить обряд изгнания Путина из Кремля! Как можно?! Ведь это же великий Путин! «Ну, сумасшедший, что возьмешь!» - пел Высоцкий.

Наверное, если бы якутский психдиспансер обследовал Байдена, тот тоже был признан невменяемым. Назвать Путина убийцей!

Так что, будет теперь якутский экзорцист жить с клеймом психа. Но в путинской державе все так вывернуто наизнанку, что, с другой стороны, может быть и неплохо, что Габышева признали невменяемым. Дело в том, что это была экспертиза в рамках уголовного дела – изгоняющий Путина обвинялся в нападении на росгвардейца. То есть, очередная репрессивная туфта. Теперь, по крайней мере не посадят, но отправят на принудительное лечение. Когда научится Путина любить – сразу признают излечившимся и откроют дорогу на Москву.

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В российской державе все вывернуто наизнанку.
 
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