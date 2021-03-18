Источник материала: Хартия'97

Известные белорусские поэты получили в Норвегии Премию за свободу слова 18.03.2021, 17:59

Дмитрий Строцев и Анна Комар

Авторы постоянно находятся в центре борьбы за права человека.

Белорусские поэты Дмитрий Строцев и Анна Комар получили Премию за свободу слова, которую вручает Ассоциация норвежских писателей, пишет tut.by .

Организаторы заявили, что хотят разделить приз между двумя авторами, «каждый из которых представляет поколение активистов, которые приложили огромные усилия и постоянно находятся в центре борьбы за свободу слова в Беларуси».

Анна Комар родилась в 1989 году в Барановичах. Автор поэтических сборников «Страх вышыні» (2016) и «Recycled» (2018)

Дмитрий Строцев родился в 1963 году в Минске. Автор книг «38», «Виноград», «Лишние сутки», «Остров Це», «Бутылки света», «Газета» и «Шаг».

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