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Город остался без воды: подробности коммунальной трагедии в Жодино

18.03.2021 18:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Город остался без воды: подробности коммунальной трагедии в Жодино

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  • 18.03.2021, 17:39
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Город остался без воды: подробности коммунальной трагедии в Жодино
Фото: ex-press.by

В городе живет 64 тысячи человек.

Во всем Жодино отключили воду после аварии, которая произошла 18 марта в 8:45 на 110-трансформаторной подстанции БелАЗа, сообщает ex-press.by.

По словам жодинцев, сначала из крана потекла бурая вода, а потом пропала совсем.

Сообщается, что отключился распределительный пункт на подстанции БелАЗа, которая питает большую часть города, в том числе и водозабор "Северный".

Главный санитарный врач Жодино Сергей Коновалов направил директору Комбината общественного питания Евгению Лобану и руководителям объектов общественного питания и торговли Жодино письмо с пометкой "очень срочно".


Он рекомендует обеспечить питьевой бутилированной водой все учреждения образования, объекты общественного питания и торговли — как для питья, так и для приготовления пищи.

"Использование воды из централизованных сетей водоснабжения не рекомендовано до получения удовлетворительных результатов лабораторных исследований воды", — говорится в документе.

В Жодино живет 64 тысячи человек.

В июне 2020-го с подобной ситуацией столкнулись минчане: из-за аварии в "Мингорводоканале" несколько дней без питьевой воды были жители Фрунзенского и Московского районов.

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