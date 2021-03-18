«Техника на грани фантастики»: водитель снял на видео ямочный ремонт в Витебске (видео)

Источник материала: Onliner

Давайте на время отложим разговор о состоянии магистралей в стране и посмотрим, что творится под носом — на улицах и во дворах: там тоже есть дороги, и некоторые из них по весне нуждаются во внимании. К словосочетанию «ямочный ремонт» привыкли, кажется, все. Но не все понимают, что в действительности он может из себя представлять.

Наш читатель Павел, автолюбитель со стажем в четверть века, рассказал корреспонденту Onliner, что сегодня увидел, как на улице Чкалова в Витебске делают, по его словам, очередной ямочный ремонт.

— Такого я еще не видел, — признается собеседник. — Человек с лопатой из кузова грузовика ссыпал в ямы с водой щебень с кулак размером.

Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, верно? Что ж, смотрите.

— Никто даже не утрамбовывал этот щебень. После такого ремонта машины проезжают, щебень разлетается по всей дороге, а ямы появляются вновь, — описывает ситуацию на улице Чкалова наш читатель.

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