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«Кто как обзывается, тот так и называется». Хорошо ли вы знаете детские поговорки — тест
Источник материала: Onliner
В любой непонятной ситуации вспоминайте азы. Назвали плохим словом — скажите: «Кто как обзывается, тот так и называется», ударили — ответьте: «Ничего не больно...» — дальше вы сами знаете. Попробуйте с помощью нашего теста вспомнить дразнилки из детства — жизнь станет веселее и проще.
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В любой непонятной ситуации вспоминайте азы. Назвали плохим словом — скажите: «Кто как обзывается, тот так и называется», ударили — ответьте: «Ничего не больно...»...
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