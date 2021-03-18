«Кто как обзывается, тот так и называется». Хорошо ли вы знаете детские поговорки — тест

Источник материала: Onliner

В любой непонятной ситуации вспоминайте азы. Назвали плохим словом — скажите: «Кто как обзывается, тот так и называется», ударили — ответьте: «Ничего не больно...» — дальше вы сами знаете. Попробуйте с помощью нашего теста вспомнить дразнилки из детства — жизнь станет веселее и проще.

Что получилось? Пишите в комментариях!