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«Кто как обзывается, тот так и называется». Хорошо ли вы знаете детские поговорки — тест

18.03.2021 18:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В любой непонятной ситуации вспоминайте азы. Назвали плохим словом — скажите: «Кто как обзывается, тот так и называется», ударили — ответьте: «Ничего не больно...» — дальше вы сами знаете. Попробуйте с помощью нашего теста вспомнить дразнилки из детства — жизнь станет веселее и проще.

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В любой непонятной ситуации вспоминайте азы. Назвали плохим словом — скажите: «Кто как обзывается, тот так и называется», ударили — ответьте: «Ничего не больно...»...
 
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