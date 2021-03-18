В районе «Минск Мир» много строительной техники - там реконструируют участки пяти улиц

Источник материала: Tut.by

До конца августа на территории жилого комплекса «Минск Мир» реконструируют участки пяти улиц. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на «Гордорстрой».

Фото: Константин Белоус, «Минск-Новости»

На прилегающих с правой стороны к старому аэропорту улицах много строителей и техники. И все они растянулись по участкам нескольких улиц. В одном месте стоят самосвалы и трактора, в другом — экскаватор и погрузчик, в третьем — оборудование для прокола грунта. Ближе к холдингу «Белресурсы» несколько рабочих в огороженной от дороги траншее прокладывают кабели связи. Почва на некоторых участках глубоко изрезана колесами машин. Со стороны улицы Вирской вырыты два огромных котлована, которые продолжает расширять экскаватор. Несмотря на все строительные работы, транспортные потоки в данном районе пока передвигаются по прежней схеме.

Общая протяженность реконструируемых отрезков — около 1300 метров, из них 840 приходится на продолжение улицы Казинца, проезжая часть которой будет расширена с четырех до шести полос в обоих направлениях. Предстоит сделать и объездные пути, они уже согласованы со столичным предприятием «Транспорт и связь» и городской Госавтоинспекцией.

Среди прочего строители занимаются вертикальной планировкой улицы Брилевской, уровень которой понизится до улицы Вирской.

В следующем году начнут строить подземный пешеходный переход на пересечении улиц Аэродромной и Брилевской.

Фото: Константин Белоус, «Минск-Новости»

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