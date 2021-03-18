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Авария в Жодино: 60-тысячный город остался без воды
18.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Во второй половине дня из кранов в квартирах жодинцев продолжала течь грязная вода.
18 марта в 9:00 в Жодино произошла авария на электросетях. Утром
По данным издания 9.58 электроснабжение водозабора было восстановлено и в течение полутора часов он начал работать в штатном режиме.
Как сообщает
В письме говорится: «Все учреждения образования, в том числе пищеблоки, объекты общественного питания, торговли необходимо обеспечить бутилированной водой для организации питьевого режима, приготовления пищи. Питание детей и посетителей осуществлять из одноразовой посуды либо организовать питание сухим пайком. Использование воды из централизованных сетей водоснабжения не рекомендовано до получения удовлетворительных результатов лабораторных исследований воды».
Такая вода текла на улице Рокоссовского в Восьмом микрорайоне в 16.05. Фото читателя Ex-press.by
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Во второй половине дня из кранов в квартирах жодинцев продолжала течь грязная вода.
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