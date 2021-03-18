Авария в Жодино: 60-тысячный город остался без воды

Источник материала: Салiдарнасць

Во второй половине дня из кранов в квартирах жодинцев продолжала течь грязная вода.



Такая вода текла утром из кранов в жодинских квартирах. Фото читателя Ex-press.by

18 марта в 9:00 в Жодино произошла авария на электросетях. Утром «Жодзінскія навіны» со ссылкой на местные РЭС сообщили: произошло отключение распределительного пункта на подстанции БЕЛАЗа, питающей электричеством большую часть города, в том числе и водозабор «Северный». В результате город остался без воды, а некоторые районы еще и без света.

По данным издания 9.58 электроснабжение водозабора было восстановлено и в течение полутора часов он начал работать в штатном режиме.

Как сообщает Ex-press.by , в связи с аварией главврач Жодинского Центра гигиены и эпидемиологии Сергей Коновалов направил директору комбината общественного питания Евгению Лобану и руководителям объектов общественного питания торговли Жодино письмо с пометкой «весьма срочно».





В письме говорится: «Все учреждения образования, в том числе пищеблоки, объекты общественного питания, торговли необходимо обеспечить бутилированной водой для организации питьевого режима, приготовления пищи. Питание детей и посетителей осуществлять из одноразовой посуды либо организовать питание сухим пайком. Использование воды из централизованных сетей водоснабжения не рекомендовано до получения удовлетворительных результатов лабораторных исследований воды».





Такая вода текла на улице Рокоссовского в Восьмом микрорайоне в 16.05. Фото читателя Ex-press.by