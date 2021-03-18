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Авария в Жодино: 60-тысячный город остался без воды

18.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Во второй половине дня из кранов в квартирах жодинцев продолжала течь грязная вода.

Авария в Жодино: 60-тысячный город остался без воды
Такая вода текла утром из кранов в жодинских квартирах. Фото читателя Ex-press.by

18 марта в 9:00 в Жодино произошла авария на электросетях. Утром «Жодзінскія навіны» со ссылкой на местные РЭС сообщили: произошло отключение распределительного пункта на подстанции БЕЛАЗа, питающей электричеством большую часть города, в том числе и водозабор «Северный». В результате город остался без воды, а некоторые районы еще и без света.

По данным издания 9.58 электроснабжение водозабора было восстановлено и в течение полутора часов он начал работать в штатном режиме. 

Как сообщает Ex-press.by, в связи с аварией главврач Жодинского Центра гигиены и эпидемиологии Сергей Коновалов направил директору комбината общественного питания Евгению Лобану и руководителям объектов общественного питания торговли Жодино письмо с пометкой «весьма срочно».

Авария в Жодино: 60-тысячный город остался без воды

В письме говорится: «Все учреждения образования, в том числе пищеблоки, объекты общественного питания, торговли необходимо обеспечить бутилированной водой для организации питьевого режима, приготовления пищи. Питание детей и посетителей осуществлять из одноразовой посуды либо организовать питание сухим пайком. Использование воды из централизованных сетей водоснабжения не рекомендовано до получения удовлетворительных результатов лабораторных исследований воды».

Авария в Жодино: 60-тысячный город остался без воды

Такая вода текла на улице Рокоссовского в Восьмом микрорайоне в 16.05. Фото читателя Ex-press.by

 
 
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Во второй половине дня из кранов в квартирах жодинцев продолжала течь грязная вода.
 
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