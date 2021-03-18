Жизнь регионов: «Осталось только водку разливать по 0,45 л. И тогда точно революции не миновать»

Источник материала: Салiдарнасць

Как живет город-спутник после выборов.





Первое время после переезда в Заславль меня несколько напрягали особенности местной торговли. Сказывалась близость к Минску и рынку в Лебяжьем, куда многие жители города ездили не только за одежной, обувью и сантехникой, но и за продуктами. Ассортимент госторговли оставлял желать лучшего, иногда, чтобы купить простой набор продуктов, доводилось обойти не один магазин.

Сегодня в Заславле работают два супермаркета, большой частный хозмаг, появился фирменный магазин одной из птицефабрик. В последние год-два в городе как грибы растут небольшие сетевые дискаунтеры, магазины товаров для детей.

За свежим мясом у полуфабрикатами, а также за фруктами и овощами многие заславчане ходят на местный рынок. Он, как и расположенные у объездной дороги супермаркеты, пользуется популярностью у дачников-минчан.

О чем говорят в очередях

Факт — количество и качество магазинов в городе выросло в разы за последние десять лет. Но есть то, о чем можно услышать и в Заславле, и в Кореличах, и в Белоозерске: «Магазинов понастроили, только вот ходить в них скоро будем, как в музей». Заславлю повезло чуть больше: рядом Минск с его возможностями для трудоустройства и зарплат, о которых в провинции только мечтают.

Но и здесь нередки разговоры о растущих ценах и падающих зарплатах.





— На новогодний стол покупала овощи, думала, что к празднику так цены задрали, что потом уже не будут повышать. А тут те же перцы, что недавно были по 7-8 рублей, уже все 10 стоят, — возмущается пожилая покупательница на рынке.

Продавцы парируют: такие же цены в супермаркетах. Мол, не они их придумывают. И признают, что за последние месяцы цены как-то уж очень резво подскочили. Раньше процесс был более плавным и не таким раздражающим для покупателя.

— Люди может и стали немного меньше покупать, чем раньше. Но все равно приходят. Есть ведь каждый день надо, куда денешься, — говорит один из продавцов.





Примета непростого времени — город заклеен предложением «легких» денег

Не поредели очереди и у мясных лавок. В выходные дни после обеда можно не найти ни хорошей вырезки, ни свежего фарша.

Судя по разговорам в магазинах, многих раздражает чехарда с объемами и весом на продуктовых упаковках.

— Поставь эту бутылку на место. Ну и что, что она всего 3.20? А ты объем видела? Возьми ту, она хоть и больше четырех рублей, но зато честная, литровая, — пара пенсионеров спорит у полки с подсолнечным маслом.

А вот короткий диалог у поддона с сахаром:

— Я-то думаю, что пачка как-то непривычно легче в руке лежит. Так она, оказывается, 900 грамм!

— Ты еще пиво не видел по 0,45 литра!

— Видел. Осталось только водку разливать по 0,45. И тогда точно революции не миновать.

Иногда в разговорах в очередях звучат и «политические» нотки. Продавец предлагает пенсионеру купить что-нибудь внукам из акционной корзины. Тот отнекивается, мол, пенсия маленькая. Продавщица не сдается:

— Так вам недавно вроде повышали, нет?

— Ха! Повысили на копейку, а цены задрали на рубль. Я так скоро не только курить брошу, но и есть.

Из конца очереди доносится:

— Пускай бы он сам хоть месяц на такую пенсию пожил, коммуналку заплатил и таблетки в аптеке…

Йогой по стрессу

В последние годы в городе постепенно развивается сфера услуг. Кроме привычных фотостудий и парикмахерских открываются тренажерные залы, студии такнца.

Несколько месяцев назад Ирина открыла студию для занятий йогой. До этого она несколько лет работала в Минске, а также в Заславле в арендуемом зале, благодаря чему собрала к старту собственного проекта клиентскую базу.

Несмотря на непростые времена, она не жалуется на недобор групп.

— Устанавливая цены на занятия, сделала так, чтобы перед человеком не стоял выбор — купить абонемент на йогу или колбасу.

Занятия в заславской студии стоят в несколько раз дешевле, чем в Минске. Эта одна из причин ее популярности. Есть и другой момент:

— Люди напряжены, многие подавлены тем, что происходит вокруг. И им нужно где-то снять это напряжение.

По словам Ирины, она получила хороший опыт за последние годы, поработав не только инструктором, но и администратором.

Собеседница «Салiдарнасцi» признает, что одно дело — отработать занятия нанятым инструктором, не вникая в тонкости маркетинга, и совсем другое — совмещать занятия с администрированием и планированием.

Ирина видит в своем проекте не только способ обеспечить себя, но и определенную социальную функцию:

— У меня нет этих маркетинговых штучек: купи три абонемента и получи четвертый в подарок. Моя идея и задача в том, чтобы человек пришел пусть и раз в неделю, но для себя, позаниматься и расслабиться. Чтобы не я его к себе тащила, а он сам пришел и захотел остаться.

О наболевшем





Вероятное место под будущую заславскую больницу

В Заславле не первый год говорят о необходимости новой поликлиники и больницы.

Проблема не только в тесных помещениях старого здания, но и в нехватке многих специалистов, что вынуждает местных жителей ехать в Боровляны либо в частные медцентры Минска.

В последние годы у заславчан затеплилась надежда, что проблема сдвинется с мертвой точки. В декабре пошли разговоры о площадке под будущую больницу. Якобы ее планируют построить на окраине города на границе 2-го микрорайона.

Не все довольны выбором площадки, особенно жители отдаленных районов, кторым придется добираться сюда несколько километров. Но, похоже, это не главная проблема. Сюда уже приезжали специалисты, которые оценивали возможные варианты прокладки коммуникаций. Вопрос в том, не станет ли долгожданный проект долгостроем.

«Снег ушел, и вместе с ним асфальт»





Так в местном паблике комментируют состояние заславских дорог этой весной. Особенно печально они выглядят во дворах и на улицах, расположенных вдалеке от центра.

Последний основательный ремонт дорог, в первую очередь центральных, здесь проводился ко Дню письменности в 2014-м. Справедливости ради нельзя сказать, что дорогами в городе не занимаются вообще. Но, как правило, это ямочный ремонт, которого едва хватает на сезон.

К слову, ситуация с дорогами напоминает о предостережении экспертов: ушедшие в подполье протестные настроения могут вспыхнуть с новой силой в том числе и по причине таких, на первый взгляд, далеких от политики раздражителей.