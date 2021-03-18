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Финансирование инвестпрограммы в 2021 году обойдется минимум в 664 млн. рублей
Источник материала: АФН
На финансирование утвержденной государственной инвестиционной программы на 2021 год потребуется не менее 664,2 млн. рублей.
Финансирование 102 объектов предполагается обеспечить за счет государственных капитальных вложений в сумме 399,5 млн. рублей, средств государственного целевого фонда национального развития - 105 млн. рублей.
В соответствии с программой на 2021 год намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 28 объектов, ввести в эксплуатацию 48 объектов.
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На финансирование утвержденной государственной инвестиционной программы на 2021 год потребуется не менее 664,2 млн. рублей.
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