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Финансирование инвестпрограммы в 2021 году обойдется минимум в 664 млн. рублей

18.03.2021 19:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

На финансирование утвержденной государственной инвестиционной программы на 2021 год потребуется не менее 664,2 млн. рублей.

Финансирование 102 объектов предполагается обеспечить за счет государственных капитальных вложений в сумме 399,5 млн. рублей, средств государственного целевого фонда национального развития - 105 млн. рублей.

В соответствии с программой на 2021 год намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 28 объектов, ввести в эксплуатацию 48 объектов.

 
 
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На финансирование утвержденной государственной инвестиционной программы на 2021 год потребуется не менее 664,2 млн. рублей.
 
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